Gabigol enfrenta o banco no Cruzeiro e se declara ao ex-time: 'Flamengo até morrer'

Aniversariante do dia, Gabigol causou polêmica neste sábado nas redes sociais. Jogador do Cruzeiro, o atacante de 29 anos se declarou ao Flamengo, seu antigo clube. Atualmente, o atacante ocupa o banco de reservas da equipe mineira.

Na rede social X (antigo Twitter), o Cruzeiro fez uma publicação parabenizando o goleador pelo seu dia. Gabigol, então, republicou a postagem escrevendo "Cruzeiro guerreiro". Porém, uma hora depois, o Flamengo se manifestou. E o artilheiro reagiu: "Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer".

O Cruzeiro entra em campo ainda neste sábado, diante do São Paulo. Gabigol, porém, é uma incógnita. O atacante, contratado como status de astro pelo clube de Minas Gerais, tem marcado presença no banco de reservas, entrando de vez em quando. Entre os suplentes de Leonardo Jardim, ele tem visto Kaio Jorge se destacar, sendo o artilheiro do Brasileirão com 15 gols, que lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti.

Apesar das especulações na última temporada, a decisão por não renovar seu contrato com o Flamengo foi confirmada apenas na final da Copa do Brasil, quando a equipe venceu o Atlético-MG, no dia 10 de novembro de 2024. Instantaneamente, o Cruzeiro surgiu como um dos clubes favoritos a assinar com o astro. Na época, a equipe celeste já estava se movimentando no mercado. Além de Gabigol, chegaram Dudu e Fabrício Bruno como grandes estrelas.

"Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir da torcida e dos meus colegas", revelou em entrevista à TV Globo, ao final da partida à época.

Foram 13 títulos de Gabigol com a camisa rubro-negra, e uma série de gols decisivos neste período. Entre 2019 e 2024, foram 306 jogos, com 161 gols e 44 assistências. No Cruzeiro, soma 32 jogos e 11 gols.

Foi justamente diante do São Paulo, no primeiro turno, que Leonardo Jardim decidiu mexer na equipe e deixou Gabigol e Dudu no banco. Desde então, o time iniciou uma retomada considerável que o faz figurar entre os líderes do Brasileirão. Hoje, Dudu está no Atlético-MG e Gabigol continua com pouca minutagem.