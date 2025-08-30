Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Flamengo e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Flamengo x Grêmio ao vivo?

TV: Globo (TV aberta)

Globo (TV aberta) Pay-per-view: Premiere

Como chega o Flamengo para o confronto

O Flamengo entra em campo embalado por uma goleada expressiva sobre o Vitória, por 8 a 0, na última segunda-feira. O time carioca ostenta os melhores números da competição: ataque mais eficiente, com 44 gols marcados, e defesa menos vazada, com apenas nove sofridos.

Na liderança isolada com 46 pontos, o Rubro-Negro busca ampliar sua vantagem e se manter no topo da tabela. O Palmeiras, atual vice-líder, soma 42 pontos e ainda tem uma partida a menos que o líder.

Como chega o Grêmio para o confronto

Já o Grêmio tenta se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão e, no momento, ocupa a 14ª colocação, cinco pontos acima do Vitória, que abre o Z-4.

Na rodada passada, o Imortal Tricolor ficou no empate sem gols contra o Ceará, fora de casa.

Histórico do confronto

Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo e Grêmio já se enfrentaram 109 vezes na história. O Rubro-Negro soma 38 vitórias, enquanto o Tricolor Gaúcho venceu em 37 oportunidades, além de 34 empates. O duelo mais recente aconteceu em 13 de abril de 2025, pelo Campeonato Brasileiro, quando os cariocas triunfaram por 2 a 0, em Porto Alegre.

Estatísticas

Flamengo no campeonato

14 vitórias, quatro empates e duas derrotas

44 gols marcados

Nove gols sofridos

Artilheiro: Arrascaeta, com 11 gols

Grêmio no campeonato

Seis vitórias, seis empates e oito derrotas

19 gols marcados

25 gols sofridos

Artilheiro: Martin Braithwaite, com seis gols

Prováveis escalações

Gilvan de Souza/Flamengo

O técnico Filipe Luís deve escalar o mesmo time que iniciou a partida contra a equipe baiana. As exceções são Alex Sandro (lesionado) e Jorginho (dúvida após sentir incômodo no posterior da coxa). Os dois se juntam a Erick Pulgar, que se recupera de lesão no pé direito.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Mano Menezes, por sua vez, manterá o esquema com três volantes e conta com o retorno de Dodi, suspenso no empate em 0 a 0 com o Ceará, na rodada passada. Outro que cumpriu suspensão e estará à disposição será Carlos Vinícius. Já Balbuena, Riquelme e Alex Santana, lesionados, estão fora do confronto.

Sem atuar desde maio, o meio-campista Arthur, novo reforço do Grêmio, não deve estrear pela equipe no Maracanã.

Provável escalação do Flamengo

FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.



Técnico: Filipe Luís.

Provável escalação do Grêmio

GRÊMIO: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.



Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem

A partida será apitada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Ficha técnica

Jogo: Flamengo x Ceará



Campeonato: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 24 de agosto de 2025, domingo



Horário: 16 horas (de Brasília)



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)