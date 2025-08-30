Flamengo prepara proposta de renovação para Arrascaeta

O UOL apurou que o Flamengo já prepara uma proposta de renovação de contrato para Arrascaeta, principal destaque da equipe na temporada. O atual vínculo vai até dezembro de 2026.

O que aconteceu

As primeiras conversas aconteceram ainda no primeiro semestre e Arrascaeta desejava uma extensão até 2028 com reajuste salarial. Na ocasião, porém, o papo não evoluiu e ficou congelado, com o Rubro-Negro preferindo priorizar renovações mais emergenciais do elenco.

No entanto, o grande ano do uruguaio até aqui faz o Fla voltar os holofotes para a questão. A tendência é a de que as conversas sejam retomadas nos próximos dias.

Arrascaeta já declarou a vontade de encerrar a carreira no clube. Multicampeão e ídolo da torcida, ele herdou a lendária camisa 10 de Zico e tem atingido números importantes.

O uruguaio é o líder em participações em gols da equipe e se tornou o recordista de assistências da história do Campeonato Brasileiro. O feito rendeu uma homenagem do Flamengo ontem, no Ninho do Urubu, ocasião na qual recebeu uma placa das mãos do diretor de futebol José Boto.

Ao receber a honraria, Arrascaeta disse que o reconhecimento é uma motivação extra. Ele também deixou claro que terá gana por títulos enquanto permanecer no Brasil.

Para mim é uma honra representar uma torcida tão grande como a do Flamengo. Não é só um orgulho para mim essas conquistas, mas também para minha família, amigos e minha cidade também, já que desde novinho corria atrás das coisas, simplesmente não tinha nada. Cheguei ao Brasil para fazer minha história, conquistar o que conquistei. Até que eu encerre minha carreira aqui no Brasil, vou continuar atrás de novas conquistas. Isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e meus companheiros

Arrascaeta



