"Flamengo até morrer": post de Gabigol irrita torcida do Cruzeiro e gera debate

Um simples post de aniversário foi o suficiente para incendiar as redes sociais e colocar em debate a paixão e o profissionalismo no futebol. Neste sábado, ao comemorar seus 29 anos, o atacante Gabigol, hoje no Cruzeiro, gerou uma enorme repercussão ao repostar as homenagens de seu atual e de seu ex-clube, o Flamengo, com mensagens bem distintas que dividiram opiniões.

Tudo começou de forma protocolar. O Cruzeiro parabenizou seu atacante, e Gabigol, em um gesto de cortesia, republicou a mensagem com a legenda: "Cruzeiro Guerreiro". O post foi bem recebido pela torcida celeste, com a maioria dos comentários desejando felicidades ao jogador.

No entanto, o estopim do debate veio horas depois. O Flamengo, clube onde Gabigol se tornou um dos maiores ídolos da história, também publicou sua homenagem. Ao repostar, o atacante escreveu um trecho do hino rubro-negro que mexe com o coração de qualquer flamenguista: "Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer".

A declaração de amor eterno ao ex-clube não caiu bem para uma parcela da torcida do Cruzeiro. Imediatamente, surgiram críticas e questionamentos, com alguns torcedores encarando a postagem como uma falta de respeito e de foco no seu compromisso atual com o time mineiro, cobrando uma dedicação exclusiva.

Do outro lado, a Nação Rubro-Negra foi à loucura. A postagem gerou uma avalanche de mensagens saudosas, relembrando os feitos do artilheiro e reforçando seu status de ídolo eterno na Gávea. Com 161 gols em 308 jogos e 13 títulos conquistados, a passagem de Gabigol pelo Flamengo deixou marcas indeléveis, e a torcida não perde a chance de demonstrar seu carinho.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que a forte ligação de Gabigol com o Flamengo gera debate desde sua ida para o Cruzeiro. Em junho, durante suas férias, um vídeo do atacante em uma festa no Rio de Janeiro cantando "Vamos, Flamengo" ao lado de um DJ viralizou, mostrando que, mesmo vestindo outra camisa, a conexão com o passado rubro-negro permanece viva e pulsante.

O episódio deste sábado serve como mais um capítulo na complexa relação de um ídolo com seu passado e presente, colocando em evidência a linha tênue que separa a gratidão histórica do compromisso profissional no apaixonante universo do futebol.