Flaco López tenta aproveitar boa fase para marcar 1° gol em clássico na temporada

O atacante Flaco López vive boa fase com a camisa do Palmeiras, o que lhe rendeu até mesmo uma convocação para a seleção argentina. Com seis gols nos últimos sete jogos, o argentino tenta aproveitar sua boa fase para balançar a rede pela primeira vez em um clássico no ano.

Neste domingo, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Corinthians, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. No torneio, o Verdão é o vice-líder, com 42 pontos e soma oito jogos de invencibilidade.

O centroavante viveu momentos de altos e baixos e chegou a perder a posição para Vitor Roque. Contudo, o argentino se reencontrou quando passou formar dupla de ataque com o camisa 9. Com essa parceria, ele marcou cinco gols, dois deles na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, com duas assistências de Roque.

Flaco López defende, nesta temporada, a marca de artilheiro do clube. O argentino soma, ao todo, 17 gols e três assistências, em 43 partidas (22 como titular). Com isso, está próximo de igualar sua temporada com mais gols pelo clube, que foi em 2024. No último ano, o atacante marcou 22 gols em 61 jogos.

Os gols de Flaco na temporada

Neste ano, Flaco López marcou quatro gols pelo Paulista (contra Água Santa, Inter de Limeira, Mirassol e São Bernardo). Já no Brasileiro, fez seis: contra Sport (três), Fortaleza, Ceará, Vitória; enquanto na Libertadores anotou cinco, contra Bolívar, Sporting Cristal-PER (duas vezes) e Universitario-PER. Além disso, fez um no Mundial (Al-Ahly) e outro na Copa do Brasil (Ceará).