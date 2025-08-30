Corinthians: Félix Torres é chamado pelo Equador para as Eliminatórias
De olho nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador convocou neste sábado os jogadores que representarão o país nos jogos contra Paraguai e Argentina, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.
O que aconteceu
O técnico Sebastian Beccacece convocou quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro, entre eles, o zagueiro Félix Torres, do Corinthians.
Além de Torres, foram chamados o volante Alan Franco (Atlético-MG), e os atacantes Enner Valencia (Internacional) e Gonzalo Plata (Flamengo).
O zagueiro Arboleda, do São Paulo, que habitualmente é convocado para o Equador, está lesionado e, por isso, impossibilitado de atuar pelo seu país.
Contestado no Corinthians
Apesar de ser figurinha carimbada na seleção equatoriana, Félix Torres é constantemente criticado no Corinthians. Além de atuar como zagueiro, ele também atua improvisado na lateral direita no time alvinegro.
Nesta temporada, Félix tem 27 jogos pelo Corinthians, com um gol marcado — diante do Barcelona-EQU, na pré-Libertadores.
Com 25 pontos em 16 jogos, o Equador já está classificado para a próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.