Felipe Anderson aproveita versatilidade e pode ter maior sequência como titular no Palmeiras em 2025

Felipe Anderson foi titular no time do Palmeiras nos últimos três jogos e pode, contra o Corinthians, fazer sua maior sequência entre os 11 iniciais nesta temporada. O clássico paulista válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

A atual sequência foi contra Botafogo, Universitario-PER e Sport. Diante do Glorioso, Felipe anotou seu primeiro gol no ano.

O meia-atacante tem se firmado atuando pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Ele tem vivido um ano de afirmação depois de ter os primeiros meses, em 2024, questionados pela torcida com desempenho abaixo do que um dia apresentou em seus tempos de Lazio, último clube antes de ir ao Verdão.

Na Itália, ele foi destaque atuando pelo lado direito. Contudo, quando chegou ao Brasil, começou atuando pelo lado esquerdo, já que Estêvão ocupava o outro setor. A Cria da Academia despediu-se do clube em julho deste ano, deixando uma vaga aberta. Mas, mesmo após a saída, Felipe Anderson voltou a ter chances e tem feito suas melhores aparições pela esquerda.

O camisa 7 tem tido dificuldades de ter sequência mais longa devido a problemas físicos. No fim do último mês, por exemplo, o meia sofreu uma inflamação no quadril e ficou de fora de dois jogos, logo quando vinha de sequência de três jogos como titular. Enquanto no início da temporada, precisou passar por um recondicionamento físico.

"O Felipe (Anderson) de que lado está jogando? Lado esquerdo. E aqui diziam que tinha que jogar do lado direito. Não, é preciso ter paciência que às vezes nem eu tenho, quanto mais vocês e os torcedores. Às vezes o fato de ser intenso e direto parece que sou rude, mas é a forma de viver as coisas. Quando temos paciência quando o clube contrata esse tipo de jogadores é porque acredita neles", disse Abel após o 3 a 0 sobre o Sport, ocasião em que Felipe foi titular.

Os números de Felipe Anderson na temporada

29 jogos - 18 como titular



1 gol



1 assistência