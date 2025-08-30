Topo

Campeonato Português: Porto vence clássico com golaço de ex-São Paulo; veja

William Gomes, atacante do Porto, celebra em duelo contra o Sporting, no Campeonato Português - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
William Gomes, atacante do Porto, celebra em duelo contra o Sporting, no Campeonato Português Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

30/08/2025 18h55

O Porto venceu o Sporting por 2 a 1 hoje, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pela quarta rodada do Campeonato Português.

William Gomes, ex-São Paulo, fez um golaço para o Porto, que também marcou com Luuk de Jong. Nahuén Pérez (contra) descontou para os donos da casa

O jogo foi muito movimentado, com chances para ambos os lados e mais de 30 finalizações em toda a partida. Entretanto, no segundo tempo, o Porto conseguiu abrir dois gols de diferença e ficar em vantagem até o fim do confronto.

Com a vitória, o Porto assume de forma isolada a liderança do Campeonato Português, com quatro vitórias em quatro partidas. O Sporting é o terceiro colocado, com nove pontos após quatro jogos.

O Sporting volta a campo pela competição no dia 13 de setembro (sábado), quando visitará o Famalicão, às 15h (de Brasília). Por sua vez, o Porto receberá o Nacional no mesmo dia e horário, também pelo Português.

Os gols do jogo

O Porto abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo. William Gomes iniciou a jogada pela direita e deu bom passe para Lberto Costa, dentro da área. Ele cruzou rasteiro e de Jong completou.

Três minutos depois, William Gomes ampliou em belo lance individual. Mais uma vez o atacante dominou pela direita, mas desta vez driblou dois marcadores, puxou para o meio e bateu cruzado de longe para marcar.

Porém, aos 29, o Sporting esboçou uma reação ao marcar com um gol contra de Nahuén Pérez. Os mandantes tentaram, mas não conseguiram o empate e foram derrotados.

