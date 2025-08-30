Ex-São Paulo, Jardine comanda reação do América e pode assumir liderança da Liga MX neste domingo

Finalista dos últimos quatro torneios e tricampeão no comando do América, o técnico André Jardine vive mais um momento de destaque no México. Invicto após seis rodadas da Liga MX, o treinador brasileiro pode fechar o mês de agosto com 100% de aproveitamento na competição nacional, em uma reação importante após ser eliminado da Leagues Cup no começo do mês, nos Estados Unidos.

Desde que voltou à Liga, em três jogos disputados, o América recebeu e venceu o Querétaro por 1 a 0, e depois conquistou dois triunfos fora de casa: 3 a 1 sobre o Tigres e, no último domingo, uma virada marcante sobre o Atlas, em Guadalajara, por 4 a 2. O duelo ficou marcado pela estreia do ponta francês Allan Saint-Maximin, ex-Newcastle, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da virada.

Com os resultados, os azulcremas chegaram a 14 pontos e ocupam a vice-liderança da Liga MX, apenas um ponto atrás do líder Monterrey. Passadas seis rodadas, o América é uma das duas únicas equipes que permanecem invictas na competição, ao lado do Cruz Azul, comandado pelo argentino Nicolás Larcamón, ex-Cruzeiro, que também soma 14 pontos e aparece na terceira colocação.

Erick Sánchez y Luis Malagón fueron convocados por @miseleccionmx para sus partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur ??? ¡Toca dar la mejor representación, Águilas! ? pic.twitter.com/obOFDD8upd ? Club América (@ClubAmerica) August 29, 2025

"Recentemente atravessamos algumas dificuldades em termos de lesões e de um calendário cheio, com a disputa da Leagues Cup no início do mês, mas nos fortalecemos muito nesse processo", comenta André Jardine. "O Allan (Saint-Maximin) é um jogador de nível de elite, com ótimos anos na Premier League, que em pouquíssimo tempo conosco já mostrou que pode nos ajudar demais. Estou muito feliz com a chegada dele", avalia o treinador.

O próximo desafio dos comandados de Jardine será neste domingo (31), em casa, no Estadio Ciudad de los Deportes, contra o Pachuca, atual quarto colocado. Uma vitória pode colocar o América, finalista dos últimos quatro Campeonatos Mexicanos, na ponta da tabela: "O Pachuca é um dos candidatos ao título e, não por acaso, esteve na última Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Vamos encarar essa partida com muita motivação, como um grande teste", diz André Jardine.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio 2021, o técnico de 45 anos assumiu o América em junho de 2023 e desde então construiu uma trajetória histórica no clube. Em pouco mais de dois anos, conquistou seis títulos oficiais, incluindo o tricampeonato consecutivo da Liga MX, feito que o consagrou como o treinador mais vitorioso da história do clube da capital mexicana.