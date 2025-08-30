Topo

Esporte

Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção

30/08/2025 15h37

O técnico Carlo Ancelotti convocou neste sábado Samuel Lino, do Flamengo, para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante substituirá Matheus Cunha, que sofreu lesão em partida pelo Manchester United.

Na manhã deste sábado, Cunha deixou a partida diante do Burnley ainda no primeiro tempo. Após conversas entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção Brasileira, o jogador acabou desconvocado.

Recentemente, Ancelotti esteve no Maracanã para assistir ao duelo entre Flamengo e Internacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, com Samuel Lino como titular, o time rubro-negro ganhou por 1 a 0.

Desde que chegou ao Flamengo, no final de julho, o atacante que defendia o Atlético de Madrid participou de oito jogos, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Infantino diz que imigração será tranquila para torcedores na Copa do Mundo

Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'

Corinthians: Félix Torres é chamado pelo Equador para as Eliminatórias

Bayern vence o Augsburg em jogo de cinco gols e lidera o Alemão

Índia apresenta proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030

Piastri está posicionado para ampliar liderança na F1 com pole holandesa

Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção

Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil