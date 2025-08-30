Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção
O técnico Carlo Ancelotti convocou neste sábado Samuel Lino, do Flamengo, para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante substituirá Matheus Cunha, que sofreu lesão em partida pelo Manchester United.
Na manhã deste sábado, Cunha deixou a partida diante do Burnley ainda no primeiro tempo. Após conversas entre os departamentos médicos do Manchester United e da Seleção Brasileira, o jogador acabou desconvocado.
Desde que chegou ao Flamengo, no final de julho, o atacante que defendia o Atlético de Madrid participou de oito jogos, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.