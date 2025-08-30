Topo

Em alta no Chelsea, João Pedro celebra retorno à Seleção: "Sei que posso contribuir"

30/08/2025 14h11

O brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea, voltou a brilhar no Inglês e falou sobre a expectativa de vestir novamente a camisa da Seleção Brasileira. Neste sábado, os Blues venceram o Fulham por 2 a 0, no Stamford Bridge, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, com o atacante abrindo o placar.

"Eu só quero jogar porque sei que, estando dentro de campo, posso contribuir de alguma forma, seja com assistência, seja com gol. Mas ainda não tive a conversa com o Ancelotti. Acredito que vai ser uma experiência muito boa estar de volta com a camisa da Seleção", disse João Pedro à ESPN.

Com o triunfo, o Chelsea segue invicto e assume provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, somando sete pontos. Na próxima rodada, o Chelsea enfrentará o Brentford, no dia 13 de setembro, às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium.

Convocação para a Seleção Brasileira

João Pedro está entre os convocados por Carlo Ancelotti para os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O time enfrenta o Chile no Maracanã, no dia 4 de setembro, e a Bolívia, fora de casa, no dia 9.

Além de João Pedro, outros atletas do Chelsea, como Estevão, também foram chamados. Já classificada para o Mundial, a Seleção Brasileira ocupa atualmente a terceira posição de seu grupo, com 25 pontos em 16 jogos.

