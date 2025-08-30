Dupla recebe terceiro amarelo e vira desfalque para o São Paulo no Brasileiro
O São Paulo ganhou dois desfalques para o confronto diante do Botafogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista perdeu Luciano e Bobadilla, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro neste sábado, no Mineirão, e terão que cumprir suspensão.
Luciano foi advertido com o cartão amarelo ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 do São Paulo sofreu a falta de Villalba, mas perdeu a cabeça. Ele levantou rapidamente e empurrou o zagueiro do Cruzeiro, o que lhe rendeu a punição do árbitro Anderson Daronco.
Já Bobadilla foi punido aos 42 minutos da etapa final. O paraguaio puxou Eduardo e matou o contra-ataque no meio-campo. Com isso, ele recebeu o terceiro amarelo, assim como Luciano, e estará suspenso contra o Botafogo.
Luciano e Bobadilla foram dois dos sete jogadores do Tricolor que estavam pendurados a levar amarelo. Além dos dois atletas, Rafael, Sabino, Ferraresi, Pablo Maia e Tapia também corriam risco de perder o próximo jogo, mas escaparam da punição.
O São Paulo, vale lembrar, vive situação dramática no setor ofensivo. O Tricolor perdeu três de seus principais atacantes por lesões ligamentares no joelho. No meio-campo, a equipe também não conta, neste momento, com Oscar, Marcos Antônio e Alisson, todos entregues ao departamento médico.
Na atual temporada, Luciano vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo. O atacante soma 11 gols e seis assistências em 40 partidas, sendo 27 como titular. Bobadilla, por sua vez, acumula duas bolas na rede e dois passes para gols em 36 jogos (17 como titular).
Sem Luciano e Bobadilla, portanto, o São Paulo volta a campo contra o Botafogo somente após a data Fifa. A partida está agendada para o próximo dia 14 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Próximos jogos do São Paulo
- São Paulo x Botafogo (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 14/09 (domingo), às 17h30
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)
- Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h
- Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador)