Dupla recebe terceiro amarelo e vira desfalque para o São Paulo no Brasileiro

O São Paulo ganhou dois desfalques para o confronto diante do Botafogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista perdeu Luciano e Bobadilla, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro neste sábado, no Mineirão, e terão que cumprir suspensão.

Luciano foi advertido com o cartão amarelo ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 do São Paulo sofreu a falta de Villalba, mas perdeu a cabeça. Ele levantou rapidamente e empurrou o zagueiro do Cruzeiro, o que lhe rendeu a punição do árbitro Anderson Daronco.

Já Bobadilla foi punido aos 42 minutos da etapa final. O paraguaio puxou Eduardo e matou o contra-ataque no meio-campo. Com isso, ele recebeu o terceiro amarelo, assim como Luciano, e estará suspenso contra o Botafogo.

Luciano e Bobadilla foram dois dos sete jogadores do Tricolor que estavam pendurados a levar amarelo. Além dos dois atletas, Rafael, Sabino, Ferraresi, Pablo Maia e Tapia também corriam risco de perder o próximo jogo, mas escaparam da punição.

O São Paulo, vale lembrar, vive situação dramática no setor ofensivo. O Tricolor perdeu três de seus principais atacantes por lesões ligamentares no joelho. No meio-campo, a equipe também não conta, neste momento, com Oscar, Marcos Antônio e Alisson, todos entregues ao departamento médico.

Na atual temporada, Luciano vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo. O atacante soma 11 gols e seis assistências em 40 partidas, sendo 27 como titular. Bobadilla, por sua vez, acumula duas bolas na rede e dois passes para gols em 36 jogos (17 como titular).

Sem Luciano e Bobadilla, portanto, o São Paulo volta a campo contra o Botafogo somente após a data Fifa. A partida está agendada para o próximo dia 14 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Botafogo (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 17h30

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)