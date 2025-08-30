Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil

A tenista Eduarda Gomes, de 13 anos, atropelou as adversárias e conquistou o título do J60 São Paulo, o primeiro torneio ITF Junior que ela disputa.

O que aconteceu

Duda Gomes foi convidada para o evento e se sagrou campeã. Da geração de 2012, venceu rivais até três anos mais velhas do que ela.

A jovem, que integra a seleção brasileira sub-14, disputou o seu primeiro campeonato no circuito juvenil. No começo do mês, ela integrou a equipe do Brasil na disputa do Mundial da categoria, na República Tcheca, e agora soma seus primeiros pontos no ranking.

Eduarda Gomes, de 13 anos, conquistou o J60 São Paulo Imagem: Reprodução/YouTube/BoaBolaTV

Ela conquistou a taça superando favoritas pelo caminho. Enfrentou as cabeças de chave 2, 4 e 7 no caminho até o título, sendo as duas mais bem ranqueadas as adversárias na semi e na final, respectivamente.

Duda perdeu apenas um set em seus cinco jogos e foi campeã em sets diretos. Ela, inclusive, aplicou um "pneu" (venceu set por 6 a 0) para carimbar a vaga na final.

Finalizando meu primeiro torneio ITF J60 e levando para casa o troféu de campeã! Esse troféu vai para todos que vêm me ajudando a subir cada degrau

Duda Gomes

O torneio foi disputado nas quadras de saibro do Parque São Jorge.

Trajetória de Duda ao 1º título