Topo

Esporte

Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil

Eduarda Gomes, tenista da geração de 2012, foi campeã do J60 São Paulo - Reprodução/Instagram
Eduarda Gomes, tenista da geração de 2012, foi campeã do J60 São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/08/2025 15h25

A tenista Eduarda Gomes, de 13 anos, atropelou as adversárias e conquistou o título do J60 São Paulo, o primeiro torneio ITF Junior que ela disputa.

O que aconteceu

Duda Gomes foi convidada para o evento e se sagrou campeã. Da geração de 2012, venceu rivais até três anos mais velhas do que ela.

A jovem, que integra a seleção brasileira sub-14, disputou o seu primeiro campeonato no circuito juvenil. No começo do mês, ela integrou a equipe do Brasil na disputa do Mundial da categoria, na República Tcheca, e agora soma seus primeiros pontos no ranking.

a - Reprodução/YouTube/BoaBolaTV - Reprodução/YouTube/BoaBolaTV
Eduarda Gomes, de 13 anos, conquistou o J60 São Paulo
Imagem: Reprodução/YouTube/BoaBolaTV

Ela conquistou a taça superando favoritas pelo caminho. Enfrentou as cabeças de chave 2, 4 e 7 no caminho até o título, sendo as duas mais bem ranqueadas as adversárias na semi e na final, respectivamente.

Duda perdeu apenas um set em seus cinco jogos e foi campeã em sets diretos. Ela, inclusive, aplicou um "pneu" (venceu set por 6 a 0) para carimbar a vaga na final.

Finalizando meu primeiro torneio ITF J60 e levando para casa o troféu de campeã! Esse troféu vai para todos que vêm me ajudando a subir cada degrau
Duda Gomes

O torneio foi disputado nas quadras de saibro do Parque São Jorge.

Trajetória de Duda ao 1º título

  • R1: 6/2 e 7/5 sobre Sofia Omati Albieri, de 16 anos
  • R2: 6/2 e 6/3 contra Kayany Rodrigues, de 14 anos
  • QF: 6/3 e 6/2 Ana Julia Sartori, de 16 anos
  • SF: 6/0, 3/6 e 6/4 contra Clara Borrasca (#2), de 15 anos
  • F: 6/3 e 6/1 contra Larissa Silenci (#4), de 15 anos

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'

Corinthians: Félix Torres é chamado pelo Equador para as Eliminatórias

Bayern vence o Augsburg em jogo de cinco gols e lidera o Alemão

Índia apresenta proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030

Piastri está posicionado para ampliar liderança na F1 com pole holandesa

Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção

Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil

Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha