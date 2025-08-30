Surpresa de Ancelotti, lateral da seleção marca pelo 2° jogo seguido; veja

Surpresa na convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Douglas Santos vive momento iluminado no Zenit, da Rússia.

O que aconteceu

Douglas Santos marcou um dos gols da vitória do Zenit contra o Pari NN por 2 a 0, hoje. O lateral-esquerdo soltou o pé direito e anotou o tento que abriu o placar para a equipe após receber bola ajeitada [veja no final da matéria].

Este é o segundo jogo consecutivo em que Douglas Santos marca. Na última terça-feira, ele anotou o terceiro gol da vitória do Zenit sobre o Orenburg por 5 a 3, no Campeonato Russo, após completar cruzamento feito em uma cobrança de escanteio.

Douglas Santos foi uma das principais surpresas na convocação de Carlo Ancelotti. Ele disputará posição com Caio Henrique, do Monaco, nos jogos contra Chile e Bolívia, os dois últimos pelas Eliminatórias.

O lateral volta à seleção após nove anos longe. A última convocação havia sido em 2016, para a Copa América Centenário, mas ele não disputou nenhuma jogo daquela edição. A única atuação dele pelo Brasil se deu em um amistoso contra o Panamá naquele mesmo ano.

Douglas Santos é o 10° lateral-esquerdo diferente convocado desde a disputa da última Copa do Mundo. Guilherme Arana, Renan Lodi, Alex Telles, Wendell, Carlos Augusto, Alex Sandro, Caio Henrique, Ayrton Lucas e Abner foram os outros.