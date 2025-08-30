Dorival não descarta Félix, mas quer testar outras opções na lateral do Corinthians

O zagueiro Félix Torres não deve ser titular do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, neste domingo. O técnico Dorival Júnior ainda não bateu o martelo, mas dá preferência à outras opções e pode barrar o equatoriano, que é alvo de críticas da torcida alvinegra.

Dorival deverá ter desfalque importante para o Derby. O lateral direito Matheuzinho, com uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita, deve ser preservado do jogo.

A ausência preocupa o treinador, que não tem alternativas para a posição. Vale lembrar que Léo Mana, que era o reserva imediato no setor, foi emprestado ao Criciúma.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A Gazeta Esportiva apurou que Dorival Júnior irá testar outras opções neste sábado, véspera do Derby. Só depois de analisar todos os caminhos, ele definirá a escalação da equipe.

E o Jacaré?

Uma alternativa para o Corinthians seria o jovem lateral direito João Vitor, conhecido como 'Jacaré'. O garoto de 18 anos tem treinado entre os profissionais, mas ainda não recebeu nenhuma oportunidade na equipe.

O Filho do Terrão está perto de renovar seu contrato com o clube, mas, ainda assim, não deve ter uma oportunidade neste momento. Na última coletiva de imprensa, Dorival indicou que o atleta ainda não está preparado, além de pedir paciência com Félix Torres.

"Com relação à lateral, trouxemos há pouco o Jacaré. Ainda é muito pouco em relação ao que foi trabalhado com os demais garotos, como o Bahia, o Gui, o Kayke, André. Ele precisa de um pouco mais de cancha, de trabalho, para alcançar comportamentos importantes", explicou o comandante.

"O Félix é um jogador de seleção equatoriana, se dispôs a atuar fora de posição, não é simples. Peço que a torcida que tenha paciência. Os atletas são capazes de realizar determinadas funções, com o Félix não é diferente. Estamos trabalhando para que ele se sinta confortável", acrescentou.

Dorival tem mais uma sessão de treino para definir a escalação do Corinthians contra o Palmeiras. O clássico, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.