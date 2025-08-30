Dorival encontra soluções caseiras em meio às dificuldades e ganha moral no Corinthians

O técnico Dorival Júnior está com moral no Corinthians. Antes pressionado, o treinador conseguiu evoluir o time através de soluções caseiras e ganhou respaldo nos bastidores.

Dorival chegou a ficar na corda bamba em virtude de seguidos tropeços e das más atuações da equipe alvinegra. Ele, contudo, reverteu a situação mesmo diante de uma série de dificuldades.

O comandante, por exemplo, conviveu nos últimos meses com um ambiente político mais do que tumultuado no Parque São Jorge. Ele foi contratado por Augusto Melo, mas viu o antigo presidente ser destituído e Osmar Stabile tomar posse.

Além disso, Dorival sofreu com desfalques importantes. Ele teve o trio GYM, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, somente em duas oportunidades - nos dois clássicos contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Neste período, o time também teve baixas no meio-campo, com as lesões de André Carrillo e José Martínez.

Ausência de reforços

Dorival também perdeu peças. Em crise financeira, o Corinthians negociou Alex Santana e rescindiu com Igor Coronado, dois atletas que, apesar de não ser titulares, costumavam entrar no segundo tempo dos jogos.

Em contrapartida, o treinador praticamente não recebeu reforços. A diretoria alvinegra, após muito esforço, conseguiu contratar só o atacante Vitinho, que estava livre mo mercado.

O Corinthians até tinha intenção de reforçar mais o elenco, mas ficou impedido de registrar jogadores em virtude de um transfer ban, que ainda não foi solucionado. O clube deve R$ 40 milhões ao Santos Laguna pela aquisição de Félix Torres e tem encontrado resistência dos mexicanos para alcançar um acordo.

Vale lembrar que, no ato de sua contratação, Dorival pediu pelo menos quatro peças à diretoria. No entanto, apenas uma chegou.

Base vira solução

Com o DM cheio e um elenco já curto em frangalhos, o técnico recorreu às categorias de base. E nos garotos ele encontrou soluções para a equipe.

No ataque, Romero, Talles Magno e Héctor Hernández, substitutos naturais de Memphis e Yuri Alberto, foram preteridos pelos Filhos do Terrão Kayke e Gui Negão. O último, aliás, balançou as redes três vezes nas últimas três partidas.

O Corinthians estudou a demissão de Dorival Júnior antes do jogo contra o Cruzeiro, em 23 de julho, pelo Brasileirão. Porém, de lá para cá, o técnico eliminou o rival Palmeiras da Copa do Brasil e mostrou serviço na Série A, conquistando a confiança da torcida e da diretoria.

A situação no Campeonato Brasileiro ainda não é tranquila, mas, no momento, o Timão ocupa o 11º lugar da tabela, com 25 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. Já na Copa do Brasil, com a vitória de 1 a 0 na ida, em Curitiba, a equipe ficou mais perto da classificação à semifinal no confronto com o Athletico-PR.

Desde sua chegada, no fim de abril. Dorival comandou o Corinthians em 23 oportunidades. Foram, ao todo, dez vitórias, sete empates e seis derrotas - 53% de aproveitamento.

Vindo de dois triunfos consecutivos, ambos fora de casa, o técnico agora tem a missão de comandar a equipe em mais um Derby. O time alvinegro enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.