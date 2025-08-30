Decisivo, Evanílson vibra com gol pelo Bournemouth em vitória sobre o Tottenham
Evanílson tratou de acabar com a boa fase vivida pelo Tottenham, atual campeão da Liga Europa e com bom início na Premier League, em que acabara de derrotar o Manchester City fora de casa. Neste sábado, o atacante brasileiro foi o autor do gol único que deu ao Bournemouth uma importante vitória dentro do Tottenham Hotspur Stadium e manteve a equipe entre os primeiros colocados.
"Realmente, fizemos uma grande partida. Claro que o gol no início fez com que o time deles saísse mais para o jogo, que ficou bom pra gente. Tivemos cabeça e tranquilidade para fazer bem o que estudamos do Tottenham, até criando muitas outras oportunidades. Feliz demais com esse meu primeiro gol nesta edição da Premier League, que nos mantém no topo", vibrou Evanílson.
E bastaram apenas 5 minutos de bola rolando para o Bournemouth resolver a partida. Após receber belo passe do zagueiro argentino Marcos Senesi, Evanílson, já dentro da grande área, fez o giro e acertou um forte chute de pé esquerdo, sem chance para o goleiro Vicario.O time mostraria amplo domínio durante todo o jogo, terminando com 19 finalizações contra apenas cinco do time da casa.
Depois de perder para o Liverpool na estreia por 4 a 2, o Bournemouth venceu o Wolves por 1 a 0 e, agora, emenda outro grande resultado, chegando aos mesmos seis pontos do Tottenham, que vinha de vitórias sobre Burnley e Manchester City. A equipe de Evanílson volta a campo apenas no dia 13 de setembro, quando enfrentará o Brighton.