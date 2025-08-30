Davide Ancelotti elogia atitute do Botafogo em goleada: 'Bom futebol'

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, elogiou a atitude do time alvinegro na goleada por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na noite de hoje (30), no Nilton Santos, pelo Brasileiro.

O placar foi construído com gols de Danilo, Newton e Savarino, ainda no primeiro tempo, e Montoro, já nos minutos finais. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 35 pontos e se mantém na cola do G4.

Jogamos um bom jogo, um bom futebol. Procuramos jogar bem, às vezes isso é possível, às vezes não, mas atitude sempre tem de ter. A atitude do time hoje foi positiva. Um jogo que precisávamos ganhar aqui no Nilton Santos, que é muito importante

O que mais ele falou?

Time foi vertical contra o Red Bull Bragantino. Já é o Botafogo way com o Davide Ancelotti? "Temos de saber que cada jogo é difícil, tem uma história Temos de preparar cada jogo pensando na melhor maneira de ganhar. Eu preparo cada jogo do jeito que eu acho que pode ajudar o time a ganhar. Como falei no primeiro dia, pode acontecer que eu cometa erros porque sou um treinador jovem, que precisa fazer para crescer. O Botafogo me deu essa oportunidade. Sim, essa é a maneira que eu quero que o time do Botafogo jogue. Temos de manter a continuidade, não vai ser fácil porque nem sempre todo jogo sai como hoje. Temos que saber ganhar jogos de diferentes maneiras também. Nem sempre vai sair tudo tão bonito como hoje".

Vitinho foi convocado para a seleção. Carlo Ancelotti, seu pai, buscou informações com você sobre o jogador? "Sim, como [faz com] todos os treinadores. Quando ele pensa em convocar um jogador do meu time, ele me liga, assim como outros treinadores. Temos de separar bem a parte pessoal da parte profissional, como sempre fizemos quando trabalhava com ele. Aqui não tem diferença. Então ele perguntou. Vitinho merece essa convocação porque tem nível e é muito profissional".

Janela de transferência chegando ao fim. Está satisfeito com o elenco? "Vamos ter dias de folga, mas vamos estar no celular [ele e o diretor Alexandre Brito], e vamos ver o que acontece. Temos jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente, fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que seja o mesmo elenco na sexta (risos). No mundo do futebol, tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo".

Permanência de Savarino após recusar propostas. "O Savarino é um jogador fundamental, que nem sempre joga como os outros porque temos de avaliar muitas coisas. Nós jogamos a cada 48 horas. Hoje não jogou Telles, não jogou Barboza, não jogou Marlon. Cada jogo jogadores importantes vão ficar fora porque é normal, temos de avaliar isso também".

Desempenho de Santiago Rodríguez contra o Red Bull Bragantino. "Santi, como outros jogadores que temos, tem muita competitividade na posição dele. Acho que é uma competitividade que temos dentro elenco que é positiva para todos. Hoje ele jogou, vem melhorando, precisa de adaptação, assim como todos, porque no futebol as coisas podem acontecer, é certo que vai acontecer, mas não sabemos quanto tempo vai levar. Há jogadores que precisam de mais tempo que outros. Muito contente com ele, com a progressão que ele tem, compromisso também, sobretudo defensivo".

Três dos quatro gols contra o Bragatino foram de fora da área. Isso foi incentivado nos treinos? "Depende de como, de onde, de quando. Chutar de fora da área pode ser uma grande oportunidade. Hoje acho que foram boas oportunidades, com boas possibilidade de fazer gol. Icentivamos isso quando 'fora da área' significa boa probabilidade. Se é um chute com todo o time adversário e a 40 metros da baliza, não tem probabilidade de marcar. Então incentivamos na situação em que um chute pode ser perigoso"