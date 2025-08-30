Danilo marca, Botafogo goleia o Bragantino e encosta no G4 do Brasileirão
O Botafogo transformou o Nilton Santos em um palco para sua artilharia de longa distância neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação dominante e três golaços de fora da área, o Glorioso não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino, aplicou uma goleada por 4 a 1 e se consolidou de vez na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores.
A vitória, construída com autoridade, teve gols de Danilo, Newton, Savarino e Montoro, enquanto Jhon Jhon balançou as redes para a equipe do interior pasulista.
Com a vitória, o Glorioso chegou aos 35 pontos e se firma na quinta posição da tabela. O time agora terá uma pausa para a Data-Fifa antes de uma sequência decisiva. O próximo compromisso é pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, contra o Vasco, no Nilton Santos. Pelo Brasileirão, o duelo é contra o São Paulo, no dia 14 de setembro, no Morumbi.
Do outro lado, a derrota mantém o Bragantino na oitava colocação, com 30 pontos. Após a Data-Fifa, o Massa Bruta volta a campo no dia 14 de setembro para enfrentar o Sport, em Bragança Paulista.
Veja como foi Botafogo x Red Bull Bragantino
Desde o apito inicial, o Alvinegro impôs seu ritmo. Com mais posse de bola e um volume ofensivo muito superior, o time encurralou o Bragantino em seu campo de defesa. A superioridade se refletiu nas estatísticas: ao longo do jogo, o Botafogo finalizou o triplo de vezes que o adversário, mostrando que o resultado não foi um acaso.
A porteira foi aberta com um belo chute de Danilo, que acertou o canto do goleiro para inaugurar o placar. O segundo gol veio em outra finalização precisa de longa distância, desta vez com Newton, que também mostrou ter a pontaria calibrada. Antes do intervalo, foi a vez de Savarino deixar o seu, em mais um arremate de fora da área que morreu no fundo das redes.
O único gol do Massa Bruta, marcado por Jhon Jhon, nasceu de um raro momento de desatenção da defesa alvinegra e em nada ameaçou o domínio do time da casa. A atuação do Bragantino apenas reforçou a crise que a equipe vive na temporada. No fim, para selar a grande noite, Montoro aproveitou sua chance e completou a goleada, que pelo volume de jogo, poderia ter sido ainda maior.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 4 x 1 RED BULL BRAGANTINO
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Data e hora: 30 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Nathan Mendes (RDB)
Gols: Danilo, do Botafogo, aos 5'/1ºT; Jhon Jhon, do Red Bull Bragantino, aos 14/1ºT; Newton, do Botafogo, aos 32'/1ºT; Savarino, do Botafogo, aos 46'/1ºT; Montoro, do Botafogo, aos 47'/2ºT