Cruzeiro x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será exibido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro vem de vitória por 2 a 1 contra o Internacional pelo Brasileirão. A Raposa também chega embalada pela vitória contra o rival Atlético-MG por 2 a 0 no meio de semana, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Do outro lado, o São Paulo está numa sequência positiva no nacional, com seis vitórias nos últimos sete jogos. O Tricolor vem de um triunfo por 2 a 0 contra o Atlético-MG.

