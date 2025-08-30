Cruzeiro acerta renovação com o zagueiro Fabrício Bruno
O Cruzeiro oficializou hoje a renovação de contrato do zagueiro Fabrício Bruno, 29, até 31 de dezembro de 2030. O vínculo anterior se encerraria em 2028, mas a diretoria decidiu estender por mais dois anos a permanência de um dos principais nomes da Raposa na temporada.
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Fabrício Bruno voltou ao clube em 2024 após passagem pelo Flamengo e rapidamente se firmou como titular absoluto da equipe de Leonardo Jardim. Nesta temporada, já soma 37 jogos, três gols e duas assistências, desempenho que lhe rendeu nova convocação para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Além da solidez defensiva, o camisa 15 vem contribuindo ofensivamente, como na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, quando marcou um golaço e deu assistência.
Primeiramente, agradecer ao presidente por esse esforço que foi feito para ter meu retorno ao clube, porque eu tenho um enorme carinho e gratidão por essa camisa. Feliz de estar em casa, entregando o melhor resultado possível, espero poder continuar entregando esse resultado e agradecer à torcida também pela confiança. Sou eternamente grato por tudo, muito obrigado.
Fabrício Bruno