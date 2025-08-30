Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

O Cruzeiro chegou a um princípio de acordo para contratar o atacante equatoriano Keny Arroyo, que defende o Besiktas, da Turquia.

O que aconteceu

A transferência está avaliada em 7 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) e deve ser oficializada nos próximos dias.

Revelado pelo Independiente del Valle, Arroyo se transferiu ao clube turco, mas não conseguiu se firmar.

Sem espaço na equipe turca, optou por retornar ao futebol sul-americano, onde defenderá agora a equipe mineira.

Arroyo tem 19 anos e gosta de atuar pelos lados do campo. Ele possui dois jogos pela seleção equatoriana.