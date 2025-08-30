Topo

Esporte

Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

Keny Arroyo, atacante do Besiktas, durante jogo pelo Campeonato Turco - Ahmad Mora/Getty Images
Keny Arroyo, atacante do Besiktas, durante jogo pelo Campeonato Turco Imagem: Ahmad Mora/Getty Images
do UOL

César Luis Merlo

Colunista do UOL

30/08/2025 16h02

O Cruzeiro chegou a um princípio de acordo para contratar o atacante equatoriano Keny Arroyo, que defende o Besiktas, da Turquia.

O que aconteceu

A transferência está avaliada em 7 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) e deve ser oficializada nos próximos dias.

Relacionadas

Samuel Lino, do Fla, é convocado para a seleção após corte de Matheus Cunha

Lucas Moura passa por astroscopia no joelho e não tem nova lesão detectada

Sul-americanos decidem, e Chelsea vence Fulham em jogo com VAR protagonista

Revelado pelo Independiente del Valle, Arroyo se transferiu ao clube turco, mas não conseguiu se firmar.

Sem espaço na equipe turca, optou por retornar ao futebol sul-americano, onde defenderá agora a equipe mineira.

Arroyo tem 19 anos e gosta de atuar pelos lados do campo. Ele possui dois jogos pela seleção equatoriana.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Infantino diz que imigração será tranquila para torcedores na Copa do Mundo

Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'

Corinthians: Félix Torres é chamado pelo Equador para as Eliminatórias

Bayern vence o Augsburg em jogo de cinco gols e lidera o Alemão

Índia apresenta proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030

Piastri está posicionado para ampliar liderança na F1 com pole holandesa

Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção

Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil