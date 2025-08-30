Crespo sofre com incógnita na lateral esquerda do São Paulo contra o Cruzeiro

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, que vive um bom momento na competição, terá um desafio extra: encontrar uma solução para a lateral esquerda, setor que virou dor de cabeça para o técnico Hernán Crespo.

O titular Enzo Díaz está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-MG, no último domingo. A opção mais natural seria Wendell, mas o lateral se recupera de uma contusão na coxa esquerda sofrida no início do mês e ainda é dúvida para a partida.

O cenário se complica porque Crespo atua em esquema com três zagueiros, e Arboleda, peça-chave no setor defensivo, também está fora de combate devido a uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Assim, Sabino, que poderia ocupar a lateral, deve ser utilizado na zaga ao lado de Alan Franco e Ferraresi. Com isso, o treinador argentino analisa duas alternativas: utilizar o jovem Patryck, de apenas 22 anos, em um jogo de peso como este, mantendo Sabino na zaga, ou antecipar a estreia de Rafael Tolói, contratado recentemente junto à Atalanta.

O defensor ainda busca aprimorar o condicionamento físico, já que não entra em campo desde maio, mas pode ganhar minutos e abrir espaço para Sabino atuar pela esquerda.

Bom momento do Tricolor

Apesar dos desfalques, o São Paulo chega embalado. A equipe soma oito jogos de invencibilidade no Brasileirão, com seis vitórias e dois empates. No último domingo, o Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 0, no Morumbis, resultado que consolidou a 7ª colocação, agora com 32 pontos.