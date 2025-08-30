Topo

Esporte

Crespo escala São Paulo com Patryck na esquerda e dupla móvel no ataque

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional - Marcello Zambrana/AGIF
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

30/08/2025 20h00

O São Paulo está definido para enfrentar o Cruzeiro na noite de hoje no Mineirão. Hernán Crespo definiu o time com o jovem Patryck na esquerda e uma dupla de ataque móvel com Ferreirinha e Luciano.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Ferreirinha e Luciano.

Patryck volta a ter chance como titular diante da suspensão de Enzo Díaz. O jovem revelado em Cotia voltou a ganhar chances com Crespo e tinha sido titular contra o Sport.

É a primeira vez que Hernán Crespo precisa montar o ataque depois da lesão de André Silva. O argentino optou por uma dupla móvel com Luciano e Ferreirinha; Dinenno seria a opção de mais referência de área.

