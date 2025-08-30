CRB vence o lanterna Paysandu e mantém briga pelo G4 da Série B

Em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, o CRB ganhou do Paysandu neste sábado por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé. Thiaguinho e Mikael foram às redes para dar a vitória ao time mandante.

O CRB, assim, sobe para a sétima colocação e e chega aos 34 pontos, cinco a menos que o Criciúma, último integrante do G4. Já o Paysandu amarga a lanterna, com 21 pontos.

Os próximos compromissos de ambas as equipes serão válidos pela Série B. O Paysandu recebe o Volta Redonda nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília). O CRB, por sua vez, visita o Cuiabá na próxima segunda, às 20h.

Os gols do jogo

Aos quatro minutos da etapa final, o CRB saiu na frente. Higor Meritão lançou para Thiaguinho, que disparava por trás da defesa. O atacante dominou dentro da área e bateu rasteiro, sem chances para o goleiro Gabriel Mesquita.

Já aos 52 do segundo tempo, Dadá Belmonte arrancou em direção à meta do Paysandu, driblou o goleiro rival e tocou para Mikael sacramentar a vitória dos mandantes.