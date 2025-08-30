CRB vence, busca a reabilitação e deixa o Paysandu na lanterna da Série B
O CRB conseguiu a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Paysandu por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada. O jogo foi equilibrado, porém, o time da casa marcou seu primeiro gol no início do segundo tempo, com Thiaguinho, e outro com Mikael, já nos acréscimos.
Com esta vitória, o CRB deixou para trás a derrota em casa, por 1 a 0, para o Athletico-PR, e subiu para a sétima posição, com 34 pontos. Sem vencer há cinco rodadas, o Paysandu continua na lanterna, com 21 pontos.
Como mandante e com apoio da torcida, o CRB imaginou que poderia impor um ritmo forte e manter a posse de bola. Apesar de ficar muito mais tempo com a bola nos pés do que o Paysandu, o time alagoano foi pouco criativo no setor ofensivo, tanto que não ameaçou o goleiro Gabriel Mesquita.
De outro lado, o Paysandu se fechou bem na defesa, protegido por três homens de marcação no meio-campo. Além disso, na parte final do primeiro tempo conseguiu dar duas boas avançadas com perigo.
Uma delas, aos 38 minutos, com chute cruzado de Marlon, que exigiu grande defesa de Matheus Albino. Um pouco depois, o goleiro rebateu o chute de longa distância de Reverson e o atacante Diogo Oliveira finalizou errado, desperdiçando chance clara de gol para o visitante.
O CRB voltou do intervalo com duas mudanças feitas pelo técnico Eduardo Barroca. Léo Campos entrou na lateral no lugar de Weverton e Dadá Belmonte entrou no ataque no lugar do apagado Douglas Baggio.
No primeiro ataque, saiu o gol do CRB, que começou num passe por cobertura de Higor Meritão para Thiaguinho. Dentro da área ele ajeitou e bateu de perna esquerda no canto direito do goleiro Gabriel Mesquita: 1 a 0, aos três minutos. Thiaguinho ainda teve outra chance parecida, num chute cruzado e que passou do lado da trave.
Cansado, Thiaguinho deixou o campo aos 9 minutos, dando lugar para o experiente William Pottker. O CRB, de forma involuntária, recuou e deu espaço para o Paysandu, que teve duas chances com Marcelinho, de longe, e com Diogo Oliveira, que não aproveitou um recuo errado de Leó Campos.
O Paysandu continuou melhor e teve outras duas chances. Uma num chute de Edinho, que Matheus Albino e desviou com um tapinha e depois num chute de Vinni Faria que o goleiro pegou em cima da linha.
Aos 42, aconteceu um lance muito duvidoso, quando Henri acertou por trás a perna de Lenadro Vilella, com o Paysandu reclamando pênalti. A árbitra Edina Alves Batista foi ao VAR e não confirmou a penalidade máxima.
Na saída de bola, num contra-ataque puxado por William Pottker, a bola ficou dom Dadá Belmonte para driblar o goleiro dentro da área. Depois ele tocou de lado para o chute de Mikael, marcando o segundo gol aos 51 minutos.
Na 25ª rodada, o CRB vai sair diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, dia 8 de setembro (segunda-feira), enquanto o Paysandu no dia 5 (sexta-feira) vai receber o Volta Redonda, outro clube que luta contra o rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:
CRB 2 X 0 PAYSANDU
CRB - Matheus Albino; Weverton (Léo Campos), Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho (William Pottker), Douglas Baggio (Dadá Belmonte) e Barceló. Técnico: Eduardo Barroca.
PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite e Marlon Douglas; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Marcelinho (Edinho). Técnico: Claudinei Oliveira.
GOLS - Thiaguinho, aos 3, e Mikael, aos 51 minutos do segundo tempo.
CARTÃO AMARELO - Não houve.
ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).