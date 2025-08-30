Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians e Palmeiras protagonizam mais um Derby neste domingo, desta vez pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico está marcado para as 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians e Palmeiras ao vivo?

TV: Record (TV aberta) e Premiere (pay per view)

Record (TV aberta) e Premiere (pay per view) YouTube: Cazé TV

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega embalado para o confronto. Apesar de desfalques importantes, o time do Parque São Jorge vem de duas vitórias consecutivas, ambas fora de casa.

No último domingo, a equipe derrotou o Vasco por 3 a 2, em São Januário, encerrando um jejum de seis jogos sem ganhar no Brasileirão. Já na quarta-feira, o Timão venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Ligga Arena, e abriu uma boa vantagem no confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O grande destaque recente da equipe é o jovem atacante Gui Negão. O jogador revelado nas categorias de base do clube assumiu o protagonismo diante das ausências dos titulares Memphis Depay e Yuri Alberto e balançou as redes três vezes nos últimos três jogos.

No momento, o Corinthians ocupa o 11º lugar da tabela de classificação, com 25 pontos. Se vencer, pode diminuir a distância para o G6.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

O Palmeiras também vive um bom momento na atual temporada. O Alviverde detém oito partidas seguidas de invencibilidade na Série A, sendo seis triunfos e dois empates. Na última rodada, o time de Abel Ferreira bateu o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque.

Além disso, recentemente o Verdão garantiu classificação às quartas de final da Libertadores. A equipe levou a melhor sobre o Universitario, do Peru, por 4 a 0 no placar agregado. O adversário na próxima fase será o River Plate, da Argentina.

O time palestrino está reencontrando o bom futebol através da dupla de ataque Flaco López e Vitor Roque. Nas últimas quatro partidas, os dois somam nove participações em gols. O rendimento ofensivo da equipe aumentou com os atacantes e provocou até mesmo a primeira convocação de Flaco à seleção argentina.

Na briga pelo título brasileiro, o Palmeiras atualmente é o vice-líder da competição, com 42 pontos, quatro abaixo do primeiro colocado Flamengo. Os paulistas, no entanto, têm um jogo a menos.

Histórico do confronto entre Corinthians e Palmeiras

O histórico geral do clássico é extremamente equilibrado. O Palmeiras possui apenas três vitórias a mais do que o Corinthians. O Alviverde levou a melhor em 136 oportunidades, contra 133 do Timão. Além disso, houve 117 empates entre os rivais.

Já o retrospecto recente pende para o lado alvinegro. Neste ano, o Verdão venceu o Corinthians apenas uma vez. Nos outros cinco clássicos disputados na atual temporada, foram três triunfos para o Timão e dois empates.

O Derby deste domingo marca também o reencontro entre as equipes menos de um mês após o confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na oportunidade, o time alvinegro levou a melhor por 3 a 0 no placar agregado, vencendo as partidas de ida e volta.

Na final do Paulistão, também deu Corinthians. A equipe então comandada por Ramón Díaz venceu o jogo de ida da decisão estadual por 1 a 0, no Allianz Parque, e segurou um empate sem gols na Neo Química Arena, quebrando um jejum de quase seis anos sem conquistar o título.

Estatísticas

O Corinthians tem oscilado e ainda não conseguiu emendar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. O time, até aqui, soma seis vitórias, sete empates e oito derrotas em 21 rodadas - 39% de aproveitamento. Foram 22 gols marcados e 27 sofridos.

Já o Palmeiras, indiscutivelmente, faz uma campanha mais consistente. Em 19 partidas, o Verdão ganhou 13 vezes, empatou três e perdeu outras três - aproveitamento de 73%. Além disso, com 27 gols feitos e 15 sofridos, os comandados de Abel Ferreira são donos da terceira melhor defesa da liga nacional.

Corinthians na temporada

26 vitórias, 14 empates e 12 derrotas

64 gols marcados

52 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Palmeiras na temporada

32 vitórias, 12 empates e oito derrotas

83 gols marcados

37 gols sofridos

Artilheiro: Flaco López, com 17 gols

Prováveis escalações

O Corinthians terá mudanças na escalação. O técnico Dorival Júnior não deve contar com o lateral direito Matheuzinho, com uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita. O ala esquerdo Matheus Bidu, suspenso, é outro desfalque.

Em contrapartida, o Timão pode ter retornos importantes. O lateral esquerdo Hugo, recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal, voltou a treinar normalmente e está à disposição. Já o atacante Yuri Alberto e o volante José Martínez, em transição, podem ser relacionados. Raniele, que estava suspenso no jogo da Copa do Brasil, também reforça a equipe.

Sexta-feira com treino de finalização no CT! ?? Assista ao treino completo na Corinthians TV ?? https://t.co/Py1SwPhEB6#VaiCorinthians pic.twitter.com/xdyMb3vCm0 ? Corinthians (@Corinthians) August 29, 2025

Com a provável ausência de Matheuzinho, Dorival tem uma dor de cabeça e tanto na lateral-direita. Ele não conta com nenhum substituto e deve improvisar Charles ou Félix Torres. Outra alternativa é mudar a formação do time para um sistema com três zagueiros.

Vale lembrar que Léo Mana, que era o substituto imediato no setor, foi emprestado ao Criciúma. Já o garoto João Vitor 'Jacaré', que vem treinando entre os profissionais, ainda não deve receber uma chance. No entendimento de Dorival, o Filho do Terrão ainda não está preparado.

Do outro lado, o técnico Abel Ferreira terá o retorno do volante Anibal Moreno. O argentino está de volta após cumprir suspensão e deve retornar ao time titular.

Já os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita), além do meia Raphael Veiga (dores no púbis), seguem entregues ao departamento médico. O reforço Andreas Pereira, recém-contratado, ainda não foi regularizado e terá que esperar para fazer a sua estreia.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Charles (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Pendurados: Charles, Breno Bidon, Dorival Júnior (treinador), Gui Negão, Yuri Alberto

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Pendurados: Weverton, Micael, Piquerez, Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque, Vitor Castanheira (auxiliar técnico) e Abel Ferreira (treinador)

Bem-vindo ao #MaiorCampeãoDoBrasil, Andreas Pereira! ?? O meio-campista de 29 anos é o nosso novo reforço! ? https://t.co/oy6qXnj0cI pic.twitter.com/D711kv1875 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 29, 2025

Arbitragem de Corinthians x Palmeiras

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) VAR: Rafael Traci (SC)

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 31 de agosto de 2025, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rafael Traci (SC)



Onde assistir: Record, Cazé TV e Premiere