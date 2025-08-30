Corinthians vê prazo perto do fim e pode fechar janela sem novos reforços

A diretoria do Corinthians já admite a possibilidade de encerrar a janela de transferências sem novos reforços. Sem resolução para o transfer ban, o Timão vê o prazo se aproximar do fim e teme não ter tempo hábil para inscrever novos jogadores.

O prazo final para a contratação de atletas é a próxima terça-feira, 2 de setembro, dia do fechamento da janela em território brasileiro. Com apenas três dias até a data, o clube ainda não conseguiu entrar em acordo com o Santos Laguna para reverter o transfer ban. O Timão deve cerca de R$ 40 milhões pela aquisição do zagueiro Félix Torres.

O Corinthians ainda tem esperanças de resolver a situação antes do fim da janela para reforçar a equipe de Dorival Júnior. A diretoria ofereceu ao Santos Laguna pagamento de 70% à vista do valor devido e parcelamento do restante, mas a oferta não convenceu os mexicanos.

O clube segue em busca de um acordo e aposta em uma espécie de intermediação da Fifa para solucionar o caso. No entanto, como apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, ainda não houve avanço nas tratativas.

Reforços engatilhados

Apesar da punição, o Corinthians está se movimentando no mercado e tenta deixar reforços engatilhados caso o transfer ban seja resolvido a tempo.

A diretoria mantém negociações com quatro jogadores, sendo que dois têm conversas avançadas para vir ao Parque São Jorge. Um deles é o ponta norte-americano Agustín Anello, de 23 anos, que atua pelo Boston River, do Uruguai. Resta saber se haverá tempo para concretizá-las.

O Timão não irá fazer loucuras em nenhuma hipótese. A diretoria pretende contratar jogadores que estiverem livres ou que sejam vistos como oportunidades de mercado. Os nomes monitorados foram avaliados pelo departamento de scout do clube, chefiado pelo gerente Renan Bloise.

Até agora, o Corinthians fez somente duas contratações em 2025: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri e o atacante Vitinho.