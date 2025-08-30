Corinthians encerra preparação para Derby contra o Palmeiras; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para o Derby contra o Palmeiras neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a comissão técnica de Dorival Júnior fez o último treino antes do clássico, que terá novidades no lado alvinegro.

O lateral-direito Matheuzinho não teve lesão constatada após sair com dores na coxa no duelo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira. Entretanto, a chance de o jogador atuar no Derby é baixa, pois ele deve ser preservado para ter condições no jogo de volta contra o Furacão, no dia 11 de setembro.

Assim, Dorival Júnior deverá improvisar Charles na lateral. O volante já fez esta posição em alguns jogos em 2025, assim como Félix Torres, antes favorito à posição. Entretanto, as recentes atuações do equatoriano preocuparam a comissão técnica, que deve ir com o camisa 35.

Na outra lateral, Matheus Bidu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dará lugar ao seu reserva imediato, o argentino Fabrizio Angileri. Além disso, Raniele volta de suspensão e deve ser titular.

Outra mudança pode ser no ataque. Com a volta de Memphis Depay, Dorival deve tirar um dos jovens que fizeram a dupla ofensiva do Corinthians nos últimos jogos. Com Gui Negão em alta após marcar nas últimas três partidas, quem deve sair para a entrada do holandês deve ser o jovem Kayke.

Rodrigo Coca / Corinthians

Provável escalação

Assim a provável escalação do Corinthians é composta por: Hugo Souza; Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Com 25 pontos em 21 jogos, o Corinthians é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Alvinegro venceu o Vasco da Gama fora de casa pelo placar de 3 a 2.