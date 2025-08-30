Corinthians deve receber R$ 66 mi por ida de cria da base à Arábia Saudita

O Corinthians está bem perto de conseguir uma bolada em breve. O atacante Pedro, criado nas categorias de base do clube, tem conversas encaminhadas para deixar o Zenit, da Rússia, rumo ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta janela de transferências.

O que aconteceu

A operação deve rondar a casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões). Dono de 30% dos direitos econômicos do atleta, o clube do Parque São Jorge terá direito a uma fatia considerável dos valores.

O Corinthians deverá embolsar cerca de 10,5 milhões de euros (mais de R$ 66 milhões) quando o negócio for fechado.

Pedro foi vendido ao Zenit na janela de transferências do meio de 2023. À época, ainda na gestão Duilio, o Alvinegro, que buscava conter pendências financeiras mais urgentes, cobrou R$ 46,7 milhões por 50% do atleta (o clube era dono de 80% e manteve 30%). O novo valor destinado ao clube é 70% maior em relação ao montante de 2023.

O jovem de 21 anos era um dos destaques do futebol russo. Pelo Corinthians, foi 22 vezes a campo, sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, e marcou um gol.