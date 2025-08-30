Topo

Esporte

Corinthians anuncia renovação com atacante Gui Negão até 2030

Gui Negão, atacante do Corinthians, ao lado de Fabinho Soldado (à esq.) e Osmar Stábile - Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Gui Negão, atacante do Corinthians, ao lado de Fabinho Soldado (à esq.) e Osmar Stábile Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

30/08/2025 17h07

O Corinthians anunciou neste sábado a renovação de contrato do jovem atacante Gui Negão, que agora possui vínculo com o clube até 30 de junho de 2030.

Com três gols nos últimos três jogos do Timão, o jogador de 18 anos ficou muito visado e, por isso, o Timão aumentou a multa rescisória do atleta: R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para transferências internacionais.

Relacionadas

Moraes vota contra Corinthians, e STF manda time pagar R$ 8 mi a Mosquito

Corinthians deve receber R$ 66 mi por ida de cria da base à Arábia Saudita

Corinthians: Félix Torres é chamado pelo Equador para as Eliminatórias

Gui Negão está no Corinthians desde 2016. Ele passou pelo futsal do clube e por todas as categorias de base no campo, tendo como principal conquista um Paulistão Sub-17.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Surpresa de Ancelotti, lateral da seleção marca pelo 2° jogo seguido; veja

Sem Matheuzinho, mas com Memphis: a escalação do Corinthians para o Dérbi

Ex-Corinthians marca no fim, e Juventude vence Ceará com milagre de Jandrei

Superluta à vista? Ex-campeão mundial de boxe reage a desafio de Ngannou

Sinner sofre, perde set, mas vira sobre Shapovalov e vai às oitavas do US Open

Sinner sai atrás e passa aperto, mas avança às oitavas do US Open

'Todo mundo será bem-vindo no Canadá, México e EUA para a Copa do Mundo', garante Infantino

Brasil e França fazem duelo inédito pela Copa do Mundo feminina de rugby

Corinthians anuncia renovação com atacante Gui Negão até 2030

Santos segura o Botafogo na Vila e conquista o Brasileirão feminino A2

Inter lamenta morte de Luís Fernando Veríssimo e relembra texto sobre Mundial de Clubes