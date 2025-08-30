Corinthians anuncia renovação com atacante Gui Negão até 2030
O Corinthians anunciou neste sábado a renovação de contrato do jovem atacante Gui Negão, que agora possui vínculo com o clube até 30 de junho de 2030.
Com três gols nos últimos três jogos do Timão, o jogador de 18 anos ficou muito visado e, por isso, o Timão aumentou a multa rescisória do atleta: R$ 140 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para transferências internacionais.
Gui Negão está no Corinthians desde 2016. Ele passou pelo futsal do clube e por todas as categorias de base no campo, tendo como principal conquista um Paulistão Sub-17.