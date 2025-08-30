Topo

Com novidades, Vasco desembarca no Recife para pegar o Sport no Brasileirão

30/08/2025 20h20

Na noite deste sábado, o Vasco desembarcou no Recife para enfrentar o Cruzeiro. O duelo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, às 20h30h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Na 17ª posição, com 19 pontos, o Cruzmaltino não vence há dois jogos na competição nacional. Na última rodada, foi derrotado pelo Corinthians, em São Januário, por 3 a 1. Além disso, vem de um empate em casa diante do Botafogo (1 a 1), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para a partida, o zagueiro Robert Renan e o atacante Matheus França foram relacionados e estarão à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida. Em contrapartida, Tchê Tchê, Paulinho, Paulo Henrique e Thiago Mendes são desfalques confirmados.

Sendo assim, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).

