Com gol no fim, Manchester United bate Burnley e conquista 1º triunfo no Inglês

Com muita emoção, o Manchester United, enfim, entregou alegrias ao seu torcedor. Neste sábado, a equipe comandada por Ruben Amorim venceu o Burnley por 3 a 2, em Old Trafford, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. Josh Cullen (contra), Mbeumo e Bruno Fernandes marcaram para os mandantes, enquanto Lyle Foster e Jaidon Anthony cravaram para os visitantes.

Eliminado na Copa da Liga Inglesa contra o Grimsby Town (4ª divisão), o Manchester United venceu pela primeira vez nesta edição do Inglês. O time ocupa a nona colocação, com quatro pontos conquistados. O Burnley, por sua vez, é o 11º colocado, com três unidades.

Agora, ambas as equipes pausam o seu calendário de jogos para a data Fifa. Pela quarta rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United enfrenta, no dia 14 de setembro (domingo), nada mais nada menos que o seu rival Manchester City, no Etihad Stadium, às 12h30 (de Brasília). Já o Burney, no mesmo dia, mas às 10h, recebe o Liverpool, no Turf Moor.

Manchester United x Burnley: o jogo

No primeiro tempo, o placar foi aberto de maneira inusitada: gol contra de Cullen, do Burnley, após uma tentativa de cortar uma jogada do Manchester United, aos 29 minutos. Antes disso, Casemiro quase marcou, mas seu chute explodiu na trave, e o Manchester criou outras chances com Yoro, Matheus Cunha e Mbeumo, sem sucesso.

No segundo tempo, o Burnley reagiu rapidamente. Aos 10 minutos, Foster recebeu dentro da área e finalizou com precisão, empatando a partida.

A resposta do Manchester United veio imediatamente, um minuto depois: Mbeumo aproveitou um bom cruzamento de Dalot e bateu firme dentro da área, recolocando o time da casa à frente em 2 a 1. A emoção continuou com Jaidon Anthony, do Burnley, aos 22 minutos, que finalizou de dentro da área após boa trama coletiva, deixando tudo igual em 2 a 2.

De pênalti, aos 52 minutos, Bruno Fernandes recolocou o United na frente e garantiu os três pontos.







Tottenham perde do Bournemouth em casa e não vai à liderança

No mesmo horário, no Tottenham Hotspur Stadium, o Tottenham perdeu do Bournemouth por 1 a 0. O gol do brasileiro Evanílson impediu a equipe de Londres assumir a liderança do Inglês, atualmente com o Chelsea.

Veja os outros resultados deste sábado pelo Inglês:

Chelsea 2 x 0 Fulham

Wolves 2 x 3 Everton

Tottenham 0 x 1 Bournemouth

Sunderland 2 x 1 Brentford