Com gol no fim, Juventude bate o Ceará pelo Brasileirão; Vasco entra no Z-4
Com um gol no apagar das luzes, o Juventude venceu o Ceará por 1 a 0 neste sábado, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único tento do jogo foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo por Luis Mandaca.Com a vitória, o Juventude deixou provisoriamente a zona de rebaixamento do Brasileirão, com 21 pontos em 21 jogos. O resultado jogou o Vasco para o Z-4, mas caso o Cruzmaltino vença o Sport neste domingo, jogará novamente o Jaconero para a zona da degola.
O Ceará permanece provisoriamente na décima posição, com 26 pontos após 21 jogos. O Vozão pode ser ultrapassado por Corinthians, Atlético-MG, Grêmio e Internacional, que ainda jogam na rodada. Estas equipes precisam vencer seus compromissos para passar o Alvinegro Cearense.
O Ceará volta a campo pela competição no dia 14 de setembro (domingo), quando visitará o Vasco, às 20h30 (de Brasília). Por sua vez, o Juventude receberá o Flamengo no mesmo dia, às 16h, também pelo Campeonato Brasileiro.
Fernando Alves / ECJ
O jogo
Primeiro Tempo
Atuando em casa, o Ceará foi mais incisivo que o Juventude no primeiro tempo. O Vozão teve cinco finalizações a mais e teve mais escanteios que a equipe gaúcha nos primeiros 45 minutos. A equipe alvinegra acertou ainda dois chutes no gol, com Aylon e Pedro Raul.
Segundo Tempo
A segunda etapa continuou muito equilibrada e morna, mas ainda com superioridade do Ceará, que chegava com mais perigo. Lucas Mugni, Pedro Raul e Vina obrigaram o goleiro Jandrei a fazer defesas para salvar o Juventude.
Aos 50 minutos do segundo tempo, o Juventude conseguiu seu gol. Após cruzamento de Reginaldo, Luis Mandaca apareceu livre para cabecear e dar a vitória à equipe gaúcha.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 x 1 JUVENTUDE
Local: Estádio do Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª Rodada
Cartões Amarelos: Caique, Marcelo Hermes, Matheus Babi, Giraldo e Jandrei (JUV)
Gol: Luis Mandaca, aos 50'/2T (JUV)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Souza, M. Victor, Éder e Nicolas (Lucas Lima); Richardson (Vina) e Dieguinho; Galeano (Rodriguinho), Lucas Mugni (Pedro Henrique) e Aylon (Fernando Sobral); Pedro Raul.
Técnico: Léo Condé
JUVENTUDE: Jandrei; Marcelo Hermes, Wilker Ángel, Abner (Luan Freitas) e Reginaldo; Caique (Giraldo), Jadson, Mandaca e Batalla (Ênio); Gabriel Verón (Igor Formiga) e Taliari (Matheus Babi).
Técnico: Thiago Carpini