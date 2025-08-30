Com gol no fim, Juventude bate o Ceará pelo Brasileirão; Vasco entra no Z-4

Com um gol no apagar das luzes, o Juventude venceu o Ceará por 1 a 0 neste sábado, na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único tento do jogo foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo por Luis Mandaca.

53/2º | Ceará 0x1 Juventude | #CEAxJUV VITÓRIA GIGANTE DO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE! Mandaca, de cabeça, fez o gol Jaconero na Arena Castelão. Anota mais três pontos pro Juzão no Brasileirão ?Fernando Alves/ECJ pic.twitter.com/ewCIrTw1Wz ? E.C. Juventude (@ECJuventude) August 30, 2025

Com a vitória, o Juventude deixou provisoriamente a zona de rebaixamento do Brasileirão, com 21 pontos em 21 jogos. O resultado jogou o Vasco para o Z-4, mas caso o Cruzmaltino vença o Sport neste domingo, jogará novamente o Jaconero para a zona da degola.

O Ceará permanece provisoriamente na décima posição, com 26 pontos após 21 jogos. O Vozão pode ser ultrapassado por Corinthians, Atlético-MG, Grêmio e Internacional, que ainda jogam na rodada. Estas equipes precisam vencer seus compromissos para passar o Alvinegro Cearense.

O Ceará volta a campo pela competição no dia 14 de setembro (domingo), quando visitará o Vasco, às 20h30 (de Brasília). Por sua vez, o Juventude receberá o Flamengo no mesmo dia, às 16h, também pelo Campeonato Brasileiro.

Fernando Alves / ECJ

O jogo

Primeiro Tempo

Atuando em casa, o Ceará foi mais incisivo que o Juventude no primeiro tempo. O Vozão teve cinco finalizações a mais e teve mais escanteios que a equipe gaúcha nos primeiros 45 minutos. A equipe alvinegra acertou ainda dois chutes no gol, com Aylon e Pedro Raul.

Segundo Tempo

A segunda etapa continuou muito equilibrada e morna, mas ainda com superioridade do Ceará, que chegava com mais perigo. Lucas Mugni, Pedro Raul e Vina obrigaram o goleiro Jandrei a fazer defesas para salvar o Juventude.

Aos 50 minutos do segundo tempo, o Juventude conseguiu seu gol. Após cruzamento de Reginaldo, Luis Mandaca apareceu livre para cabecear e dar a vitória à equipe gaúcha.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ 0 x 1 JUVENTUDE

Local: Estádio do Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª Rodada



Cartões Amarelos: Caique, Marcelo Hermes, Matheus Babi, Giraldo e Jandrei (JUV)

Gol: Luis Mandaca, aos 50'/2T (JUV)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Souza, M. Victor, Éder e Nicolas (Lucas Lima); Richardson (Vina) e Dieguinho; Galeano (Rodriguinho), Lucas Mugni (Pedro Henrique) e Aylon (Fernando Sobral); Pedro Raul.



Técnico: Léo Condé

JUVENTUDE: Jandrei; Marcelo Hermes, Wilker Ángel, Abner (Luan Freitas) e Reginaldo; Caique (Giraldo), Jadson, Mandaca e Batalla (Ênio); Gabriel Verón (Igor Formiga) e Taliari (Matheus Babi).



Técnico: Thiago Carpini