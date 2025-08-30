Com gol de Vini Jr., Real Madrid vence o Mallorca de virada e assume a liderança do Espanhol

O Real Madrid venceu o Mallorca, de virada, neste sábado, por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol e se manteve com 100% de aproveitamento no torneio. O Mallorca abriu o placar com Muriqi, mas Arda Guler e Vini Jr. fizeram para o time de Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu.

Os donos da casa ainda poderiam ter feito um placar maior, mas tiveram três gols anulados: dois de Mbappé no primeiro tempo e um de Arda Guler na etapa final.

Cómo no te voy a querer ? pic.twitter.com/dj0q5DrIG1 ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2025

Situação de Real Madrid e Mallorca no Campeonato Espanhol

Com este resultado, o Real Madrid assumiu a liderança da La Liga, com nove pontos conquistados, deixando Villarreal, Barcelona, Athletic Bilbao, com seis cada um. O trio ainda entra em campo nesta rodada e pode chegar à mesma pontuação.

O Mallorca, por sua vez, que tem apenas um ponto, fica em 18° lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

Próximos jogos de Real Madrid e Mallorca

Ambas as equipes voltam a campo apenas após a data Fifa, que acontece entre os dias 4 e 9 de setembro. O Real Madrid tem compromisso marcado contra o Mallorca, no dia 13 de setembro (sábado), às 11h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Espanhol, no Estádio Anoeta. Enquanto isso, o Mallorca encara o Espanyol, na segunda-feira, dia 15, no Estádio RCDE, às 16 horas.

Vini Jr. decide: os gols de Real Madrid x Mallorca

O Real Madrid chegou a abrir o placar aos sete minutos do primeiro tempo, com Mbappé, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Cerca de dez minutos depois, o Mallorca surpreendeu e saiu na frente, aos 18 minutos. Pablo Torre cobrou escanteio na segunda trave, Muriqi subiu mais alto e cabeceou para o gol para colocar os visitantes na frente. A equipe da casa respondeu e empatou aos 36.

Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Carreras alçou a bola na área, Husijen ajeitou de cabeça e Arda Guler cabeceou sozinho de frente para o gol, deixando tudo igual. O Real Madrid não deixou o adversário respirar e virou aos 37 após contra-ataque. Vini Jr. recebeu na esquerda, se livrou da marcação e bateu de dentro da área para deixar o Real em vantagem. Aos 45, Mbappé fez o terceiro, mas tomou outro balde d'água fria ao ver a arbitragem assinalar mais um impedimento.

No segundo tempo, o Real até fez o terceiro, com Arda Guler, após bate e rebate na área. Contudo, o árbitro anulou mais um tento da equipe de Xabi Alonso por um toque no braço do turco.

Confira outros resultados do Espanhol neste sábado:

Alavés 1×1 Atletico de Madrid



Real Oviedo 1×0 Real Sociedad



Girona 0x2 Sevilla