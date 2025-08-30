Topo

Colo-Colo rejeita oferta do Vasco por zagueiro Alan Saldivia

Alan Saldivia, zagueiro do Colo-Colo - Reprodução/Instagram
Alan Saldivia, zagueiro do Colo-Colo
30/08/2025 16h50

O Colo-Colo recusou a oferta apresentada pelo Vasco da Gama para contratar o zagueiro uruguaio Alan Saldivia. A decisão foi tomada em reunião de diretoria realizada nesta sexta-feira, na qual também foi oficializada a chegada do novo treinador da equipe chilena, segundo apurou o UOL com fontes do clube.

O Vasco havia proposto um empréstimo de US$ 300 mil, com obrigação de compra de 80% dos direitos por US$ 1,5 milhão caso determinadas metas fossem atingidas.

De acordo com o comunicado do Colo-Colo, a proposta foi rejeitada sem que houvesse sequer uma contraproposta ao clube carioca, o que torna a saída de Saldivia bastante complicada neste momento.

