Esporte

US Open: Coco Gauff vence nº 33 do mundo e enfrenta Naomi Osaka nas oitavas

Coco Gauff celebra durante vitória sobre Magdalena Freçh, no US Open - CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Coco Gauff celebra durante vitória sobre Magdalena Freçh, no US Open Imagem: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nova York

30/08/2025 16h55

Terceira do mundo e campeã em 2023, Coco Gauff apresentou um jogo consistente hoje para derrotar a polonesa Magdalena Frech, 33ª do ranking mundial, por 2 a 0 (6/3 e 6/1), e avançar às oitavas de final do US Open.

O que aconteceu

A rival de Gauff na próxima rodada será a japonesa Naomi Osaka, que passou pela australiana Daria Kasatkina com direito a "pneu". Osaka marcou 6/0, 4/6 e 6/4.

Eliminada na estreia em Wimbledon, Coco Gauff investiu na melhoria de seu saque. Antes do Grand Slam dos EUA, ela trabalhou com o especialista em biomecânica Gavin MacMillan, que já havia ajudado a atual campeã do US Open, Aryna Sabalenka, a consolidar o fundamento.

Contra French, Gauff acertou 76% dos seus primeiros serviços, perdeu o saque apenas uma vez e cometeu quatro duplas faltas, metade do que registrou na segunda rodada.

Joguei bem hoje. Foi difícil disputar duas partidas noturnas e depois jogar com sol. Foi meio difícil enxergar a bola. Estou muito feliz com a minha atuação e por ter passado para a próxima fase.
Coco Gauff

