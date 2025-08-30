Piastri 'dá troco' em Norris e faz a pole no GP da Holanda; Bortoleto é 13º
Oscar Piastri "virou" no detalhe sobre o companheiro de equipe Lando Norris e fará a pole no GP da Holanda de Fórmula 1, com melhor tempo de 1min8s662 e diferença de 12 centésimos. Verstappen ficou em terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto larga em 13º.
A McLaren teve amplo domínio nos treinos, que contou com reviravolta no topo no classificatório. Norris havia feito "3 a 0" no australiano nas atividades livres, só que terminou em segundo na sessão decisiva.
Já o piloto brasileiro ficou perto de emplacar o terceiro Q3 seguido, mas parou antes. Na Bélgica e Hungria, Bortoleto ficou em 10º e em 7º no grid. Ele terminou o classificatório na mesma posição em que havia fechado o último treino livre.
A corrida no circuito de Zandvoort começa às 10h de amanhã (de Brasília). É a 15ª etapa da temporada.
Q1
Piastri começou querendo "dar o troco" no companheiro Norris. O australiano ficou atrás do britânico nos três treinos livros, mas assumiu a ponta na primeira sessão do qualy, com diferença de 131 milésimos. Russel fechou o "pódio".
Stroll bateu, até conseguiu voltar para a pista, mas terminou em último. O piloto da Aston Martin rodou após subir na grama em uma curva e se chocou com a barreira. Ele voltou dirigindo para o box, só que o carro ficou danificado e foi o fim da linha para ele na atividade.
Bortoleto avançou ao Q2 no limite, em 15º. Ao avançar, o brasileiro ficou à frente do companheiro Hulkenberg em mais um classificatório.
Eliminados no Q1: Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Bearman e Stroll
Q2
Norris voltou a liderar a segunda parte do classificatório, com o australiano na cola. Atrás deles, Verstappen passou Russell e tentou pressionar.
Bortoleto não conseguiu repetir a campanha dos últimos dois GPs e caiu antes do Q3. O brasileiro ficou na bronca ao ser atrapalhado por uma curva de Tsunoda em sua última tentativa, já no estouro do relógio.
Óbvio que ele nunca vai ser penalizado por aquilo porque não foi um impedimento claro, mas num circuito como esse... Foi coisa do momento a irritação. A gente sabe que para entrar no Q3 tem que fazer uma volta perfeita. Não é que ele acabou com a minha volta, não foi a curva dele que me impediu, mas podia ter avançado.
Gabriel Bortoleto, à Band
Eliminados no Q2: Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly e Albon
Q3
Piastri voltou a registrar o melhor tempo na parte final, pressionando o colega de escuderia.
Na última volta, a dupla da McLaren não melhorou seus tempos, mas os demais pilotos também não conseguiu passar à frente. Hami
Confira o grid final de largada para o GP da Holanda
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (RB)
- George Russel (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Liam Lawson (RB)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alex Albon (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Esteban Ocon (Hass)
- Oliver Bearman (Hass)
- Lance Stroll (Aston Martin)