Classificação do GP da Holanda de F1 2025: veja onde assistir
O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP da Holanda de Fórmula 1, no circuito de Park Zandvoort, acontece hoje, às 10h (de Brasília).
Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Faltando dez etapas para o final da temporada, a disputa pelo título segue aberta. Oscar Piastri, da MacLaren, está a liderança com 284 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece em segundo lugar, com 275.
A McLaren tem grande vantagem na liderança do mundial de construtores. A equipe possui 559 pontos somados, enquanto a Ferrari, vice-líder, tem 260. A Mercedes aparece em terceiro, com 236.
O GP da Holanda gera expectativa também para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que vem evoluindo na temporada. Ele vem de um bom sexto lugar no GP da Hungria e soma 14 pontos na competição.
