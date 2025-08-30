Sul-americanos decidem, e Chelsea vence Fulham em jogo com VAR protagonista

Sob decisões fundamentais do VAR, o Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0 neste sábado, em confronto pela terceira rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O duelo aconteceu no Stamford Bridge, casa dos Blues.

Os gols da partida foram marcados pelos sul-americanos João Pedro e Enzo Fernández. Com a vitória, os donos da casa alcançaram sete pontos na competição, enquanto os visitantes permanecem com apenas dois.

As equipes voltam a campo no próximo sábado: o Fulham recebe o Leeds às 11h (de Brasília), enquanto o Chelsea visita o Brentford, às 16h.

João Pedro resolve 1º tempo após susto

João Pedro comemora com Estêvão após marcar pelo Chelsea contra o Fulham, pelo Inglês Imagem: Hannah Mckay/Reuters

O centroavante do Chelsea colocou os Blues na frente aos dez minutos de acréscimo da primeira etapa. Na cobrança de escanteio no último lance dos 45 minutos iniciais, o brasileiro subiu bem, superou a marcação e balançou as redes de cabeça.

Na metade do primeiro tempo, King marcou pelo Fulham após ótimo contra-ataque, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado por falta de Rodrigo Muniz. O ex-Flamengo pisou em Chalobah ao tentar se desvincular da marcação e dar o passe que iniciou a jogada do tento que abriu o placar.

Enzo amplia, e Chelsea vence com VAR protagonista

O capitão argentino marcou o segundo dos donos da casa de pênalti, aos dez minutos do segundo tempo. Após tentativa de cruzamento, o lateral-esquerdo Sessegnon acabou bloqueando a jogada com o braço dentro da área, e o VAR assinalou a infração. Enzo Fernández bateu forte no meio e converteu.

Estêvão ficou próximo de marcar seu primeiro gol na Premier League e saiu aplaudido de campo. O ponta brasileiro complicou a marcação do Fulham durante o duelo e quase marcou o terceiro do Chelsea, mas foi impedido pelo goleiro Leno. O atacante foi substituído por Gittens aos 22 minutos da segunda metade, ovacionado de pé pelos torcedores.

João Pedro quase anotou mais um e ainda salvou o Chelsea em cima da linha. O atacante parou no goleiro do Fulham, em finalização forte de muito perto. Já nos acréscimos, evitou gol dos visitantes tirando a bola quase de dentro do gol, depois do lance sobrar na cobrança de escanteio.