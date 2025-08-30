Chelsea anuncia a contratação de Garnacho, ex-Manchester United

O Chelsea oficializou neste sábado (30) a contratação de Alejandro Garnacho, de 21 anos. O atacante argentino deixou o Manchester United e assinou contrato de longa duração em Stamford Bridge, válido até junho de 2032. Segundo a imprensa inglesa, os Blues desembolsaram cerca de 40 milhões de libras (aproximadamente R$ 240 milhões) pelo jogador, que estava presente no camarote de Stamford Bridge durante a vitória por 2 a 0 sobre o Fulham, pelo Campeonato Inglês.

"É um momento incrível para mim e minha família ingressar neste grande clube. Assisti ao Mundial de Clubes e estar no campeão do mundo é especial - somos a melhor equipe do mundo. Estou muito feliz e mal posso esperar para começar", afirmou Garnacho.

O ex-camisa 7 foi afastado do elenco principal do Manchester United por decisão de Rúben Amorim e chegou a treinar separado durante a pré-temporada 2025/26, ficando fora da viagem do time aos Estados Unidos. O técnico português afirmou que o atacante de 21 anos "busca algo diferente, sob uma liderança diferente" e destacou que sua saída é natural no futebol, já que alguns jogadores precisam de novos desafios.

Revelado nas categorias de base do Atlético de Madrid e do Getafe, Garnacho chegou ao Manchester United em 2020 e rapidamente ganhou espaço. Ao longo de quatro temporadas nos Red Devils, disputou 144 partidas, marcou 26 gols e distribuiu 20 assistências.

Entre seus momentos marcantes está a bicicleta contra o Everton, que lhe rendeu o Prêmio Puskás da Fifa em 2024.

Com passagens pelas seleções de base da Argentina, Garnacho estreou pela equipe principal em 2023. No ano seguinte, integrou o elenco campeão da Copa América, atuando ao lado de Enzo Fernández, companheiro que reencontrará em Londres.

Com a chegada do argentino, o Chelsea ultrapassa a marca de 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões) em investimentos nesta janela de transferências.