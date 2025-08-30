Chael Sonnen faz coro por Paulo Borrachinha vs Dricus du Plessis no UFC: "Amo essa luta"

No início desta semana, Paulo 'Borrachinha' destacou que gostaria de voltar a competir ainda na atual temporada, citando o ex-campeão Dricus du Plessis como o nome ideal para a oportunidade. Poucos dias após o posicionamento, o brasileiro ganhou uma voz influente no ramo para fazer coro pelo confronto dentro do UFC. Ex-lutador e atual comentarista, Chael Sonnen enxerga com bons olhos uma disputa entre o ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) e o sul-africano, agora ex-detentor do título.

Depois de uma fase turbulenta, Borrachinha venceu e convenceu na última rodada. Em ação no card principal do UFC 318, o brasileiro dominou o russo Roman Kopylov com um desempenho que animou os fãs de MMA. Em contrapartida, Dricus foi recentemente derrotado por Khamzat Chimaev, em disputa que lhe custou o cinturão e o posto de campeão da categoria, agora ocupado pelo 'Lobo'.

"Paulo Costa vs Dricus du Plessis. Me contem se vocês já ouviram alguma ideia melhor. Eu me empolgo (para essa luta). Ficaria tipo: 'Vamos nessa'. Amo essa luta. Isso foi um desafio do Paulo Costa, mas acho que ele acertou na mosca. Me falem uma luta melhor para o Dricus. De certa forma, é o adversário perfeito para o Dricus. E o Dricus é o adversário perfeito para o Paulo Costa", opinou Sonnen, através de um vídeo publicado em seu próprio canal no Youtube.

Cenário improvável

Apesar do desafio proposto pelo brasileiro e endossado por Chael Sonnen, um duelo entre ele e Dricus du Plessis, neste momento, parece improvável de acontecer. Isso porque, apesar de seu apelo comercial, Paulo Borrachinha perdeu posições importantes no ranking do peso-médio por conta da má fase vivida por ele recentemente - hoje ocupa apenas o 13º lugar na tabela de classificação. Sendo assim, mesmo vindo de triunfo contra Kopylov, o atleta mineiro dificilmente será contemplado com o ex-campeão sul-africano, atual número 1 do ranking.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok