Ex-Corinthians marca no fim, e Juventude vence Ceará com milagre de Jandrei

O Juventude segurou a pressão do Ceará, Jandrei fez uma defesa sensacional e, nos acréscimos, Mandaca marcou para Juventude vencer por 1 a 0 na Arena Castelão, neste sábado (30). Foi a primeira vitória do Juventude fora de casa no Brasileirão.

O Vozão amassou e foi dominante no primeiro tempo, mas não conseguiu converter a pressão em gol, com Jandrei salvando em cima da linha. Na segunda etapa, o Juventude equilibrou o jogo e, aos 49 minutos, Mandaca apareceu na área para definir o placar.

A derrota empate mantém o Ceará exatamente no meio da tabela, em 10º, com 26 pontos. O próximo compromisso do Vozão é diante do Vasco, no dia 14 de setembro, após a pausa para a Data Fifa.

O Juventude, por sua vez, vai a 21 pontos e sai da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição e empurrando o Vasco para o Z4 momentaneamente. A equipe jaconera agora recebe o Flamengo, também no próximo dia 14, após a pausa para o calendário de seleções.

O retorno de Vina

A torcida do Ceará viveu a expectativa da reestreia de Vina, atacante que retornou ao Vozão, após uma passagem vitoriosa entre 2020 e 2023, quando conquistou duas Copas do Nordeste.

O Castelão veio abaixo quando, aos 24 minutos do segundo tempo, o atacante saiu do banco de reservas e veio a campo, na vaga de Richardson.

Em seu reencontro com a Arena Castelão e a torcida do Ceará, não conseguiu mudar um jogo amarrado. Ainda buscando a melhor forma física, tentou criar algumas jogadas no ataque, mas se viu neutralizado pela defesa do Juventude.

Vina somou 168 jogos e 46 gols na primeira passagem pelo Ceará. Foi artilheiro da Copa do Nordeste e chegou a ser eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro, também em 2020.

Lances importantes

Primeira chegada. Começo acelerado do Ceará. Aylon recebeu em velocidade nas costas da zaga do Juventude e bateu cruzado na saída de Jandrei, mas o goleiro conseguiu boa defesa.

Pressão do Vozão. Foram 20 minutos de apenas um time jogando: o Ceará. O Vozão sufocou o Juventude, não deixando o time gaúcho respirar ou ter um escape em velocidade. O time da casa rondou a área de Jandrei, dando trabalho para a defesa, mas sem finalizações de grande perigo.

Não entrou! Pedro Raul ganhou disputa no alto e cabeceou forte, mas Jandrei voou na bola e salvou em cima da linha. O VAR entrou em ação para confirmar que a bola de fato não ultrapassou a linha.

Jandrei! O Ceará veio para a pressão final. A bola cruzada sobrou para Vina, que bateu travado e, no rebote, Dieguinho bateu colocado. O goleiro do Juventude caiu para defender.

1x0. Gol do Juventude! Reginaldo cruzou e Mandaca antecipou a marcação na pequena área, testando para o fundo da rede, definindo o placar aos 49 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X JUVENTUDE

Data e horário: 30 de agosto de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Competição: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa e Schumacher Marques Gomes

VAR: Adriano de Assis Miranda

Gol: Mandaca (49' 2ºT) (JUV)

Cartões amarelos: Marcelo Hermes, Caíque, Giraldo (JUV)

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Nicolas (Lucas Lima); Richardson (Vina), Dieguinho e Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul e Aylon (Fernando Sobral).

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner (Matheus Babi), Wilker e Hermes; Caíque (Giraldo), Jadson, Mandaca e Batalla (Ênio); Gabriel Veron (Luan Freitas) e Taliari (Igor Formiga).