Ceará e Juventude medem forças no Castelão para controlar pressão e buscar a reabilitação

Ceará e Juventude entram em campo neste sábado, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em situações diferentes, mas igualmente pressionados. O time cearense aparece em décimo lugar, com 26 pontos, em busca de se aproximar da parte de cima da tabela. Já os gaúchos ocupam a zona de rebaixamento, em 18º, com 18, e têm a necessidade de reação imediata para não se complicar ainda mais na luta contra a queda.

O Ceará chega para o confronto após um empate sem gols contra o Grêmio, em Porto Alegre. O resultado manteve a equipe em posição intermediária, mas acendeu a cobrança pela necessidade de vitórias em casa, onde tem construído boa parte de sua campanha.

A preparação contou com ajustes na defesa, já que Rafael Ramos e Matheus Bahia não poderão atuar. Assim, Fabiano Souza assume a lateral-direita, enquanto Nícolas surge como principal opção pelo lado esquerdo, com Dieguinho também disputando a vaga.

No setor ofensivo, a expectativa gira em torno de Vina. Recuperado fisicamente após quatro meses afastado dos gramados, o meia deve começar no banco, mas há possibilidade de ser utilizado no segundo tempo. Sua volta progressiva é tratada como reforço importante para dar mais criatividade ao time.

O atacante Galeano destacou a importância do compromisso. "Para todos nós é muito importante o jogo de sábado. Cada partida é uma final. Estamos preparados e acreditamos que a vitória vai vir", afirmou.

O histórico recente entre os clubes aponta equilíbrio, mas com vantagem ao Juventude nos encontros mais recentes. Em 13 confrontos, o time gaúcho soma cinco vitórias, contra quatro do Ceará e quatro empates. Nas três últimas partidas, levou a melhor, embora só tenha vencido uma vez no Castelão, em 2023, quando atuava pela Série B. O dado reforça a dificuldade que os visitantes encontram fora de casa, mas também evidencia a possibilidade de surpreender.

Do lado do Juventude, a derrota para o Botafogo na rodada anterior expôs fragilidades defensivas, mas o técnico Thiago Carpini acredita na evolução coletiva. O zagueiro Abner retorna após suspensão, embora a tendência seja de manutenção da dupla Luan Freitas e Wilker Angel.

Marcelo Hermes disputa posição na lateral-esquerda, e no meio-campo há indefinição entre Nenê, titular nas últimas duas rodadas, e Gabriel Veron, que poderia dar mais mobilidade e transformar o esquema em um 4-3-3. "Estamos crescendo como equipe e já é possível esperar coisas boas desse grupo", disse Carpini, confiante na reação no segundo turno.

No elenco alviverde, Juan e Lucas Fernandes seguem fora. O último deve retornar apenas contra o Flamengo, no dia 14. Mesmo com desfalques, a comissão técnica projeta uma equipe competitiva em Fortaleza, com foco em buscar pontos fora de casa para reduzir a distância em relação aos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X JUVENTUDE

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Nícolas; Richardson, Diego e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.

JUVENTUDE - Andrei; Reginaldo, Wilker Ángel, Luan Freitas e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Batalla. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).