CBAt convoca 10 treinadores para o Mundial de Tóquio; veja lista

30/08/2025 13h15

Neste sábado, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou a lista de treinadores convocados para comandar a equipe nacional no Mundial de Tóquio, principal competição da temporada, a ser realizada entre os dias 13 e 21 de setembro.

No total, foram chamados 10 treinadores, entre eles o pernambucano Wagner José Alberto Carvalho Domingos, o Montanha, finalista olímpico no lançamento do martelo nos Jogos do Rio 2016 e recordista brasileiro e sul-americano da prova.

Montanha foi responsável por colocar Ana Caroline Miguel da Silva e William Venâncio Dourado (arremesso do peso) e Wellington Fernandes da Cruz Filho (lançamento do disco) na Seleção.

O Mundial será disputado por 2.000 atletas de 200 países em 49 eventos (147 medalhas) durante nove dias no Estádio Nacional de Tóquio, o mesmo das Olimpíadas realizadas em 2021.

Com Alison dos Santos e Caio Bonfim, medalhistas olímpicos e mundiais, o Brasil terá força máxima e uma delegação de mais de 40 atletas no Japão.

Confira a lista dos treinadores do Brasil no Mundial:

Gianetti Oliveira de Sena Bonfim - Centro de Atletismo de Sobradinho - DF

Tânia Fernandes de Paula Moura - SP

Antônio Ferreira Bonfim Filho - Instituto Internacional EAF Esporte Atenção e Formação - BA

Darci Ferreira da Silva - Serviço Social da Indústria - SP

Fernando Barbosa de Oliveira - Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel - MG

João Paulo Alves da Cunha -  Instituto Elisangela Maria Adriano - SP

Luís Paulo Ferreira Porto - Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel - MG

Rodrigo Pereira dos Santos -   Associação Esportiva Taubaté de Atletismo - SP

Sanderlei Claro Parrela -  Esporte Clube Pinheiro - SP

Wagner J. A. Carvalho Domingos -  Associação Atlética do Banco do Brasil - PR

