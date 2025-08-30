Caos! Lutador e segurança brigam fora do ringue em evento de boxe; veja

O Dirty Boxing 3, realizado na última sexta-feira (29) no The Hangar, em Miami (EUA), foi marcado por momentos intensos tanto dentro quanto fora do ringue. Durante o combate entre Dustin Bailey e Sean Hotusing, que abriu o card preliminar, a ação foi explosiva, mas o que realmente chamou a atenção foi o incidente envolvendo o lutador e um segurança do evento, que trouxe um tom inesperado à noite de lutas.

No segundo round, Bailey acertou um golpe devastador que derrubou Hotusing, deixando-o atordoado. O adversário, mal conseguindo se manter em pé, tentou sair do ringue enquanto o árbitro interrompia a luta. Com a vitória garantida, Bailey seguiu para a entrevista pós-luta com o repórter Jason Anik, irmão do conhecido comentarista do UFC, Jon Anik. Mas a situação estava longe de acabar.

Enquanto Bailey falava, Hotusing, já fora da área do ringue, foi abordado por um segurança, o que gerou uma reação explosiva. Em um ato impulsivo, o lutador desferiu um soco no profissional, criando um tumulto que precisou de intervenção imediata (clique aqui ou veja o vídeo abaixo). A situação foi controlada rapidamente, com o segurança sendo levado aos bastidores, ainda discutindo com Hotusing, que foi recolocado no ringue até que as tensões se acalmassem.

Ex-UFC se destaca no evento

Enquanto o episódio envolvendo Hotusing chamava atenção, um ex-lutador do UFC brilhou no evento. Jairzinho Rozenstruik teve uma performance dominante ao vencer sua luta por nocaute e conquistar o título da categoria peso-pesado. Com mais essa vitória, o surinamita alcançou a impressionante marca de 14 vitórias por nocaute das 16 em sua carreira.

