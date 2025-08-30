Topo

Caio Borralho promete sufocar Imavov no UFC Paris: "Vou afogar esse cara"

30/08/2025 07h00

A poucos dias de enfrentar Nassourdine Imavov no UFC Paris, marcado para o dia 6 de setembro, Caio Borralho abriu os bastidores da reta final de sua preparação em um vídeo publicado no canal do 'Youtube'. Confiante no trabalho realizado até aqui, o brasileiro revelou que a estratégia está bem definida: impor ritmo, resistir à pressão e buscar a finalização.

O confronto entre os dois pesos-médios (84 kg) ganhou status de 'title eliminator', e o vencedor deve se credenciar como próximo desafiante ao cinturão da divisão, atualmente nas mãos de Khamzat Chimaev. Segundo Borralho, o foco neste momento do camp é simular o cenário da luta com o máximo de realismo, para que, no dia, nada seja novidade.

"O objetivo dessa semana é conseguir viver a luta antes da luta o máximo possível. Para quando chegar lá na hora, não ser nada novo. Ser tudo bem previsível e calculado, como os nerds gostam", brincou o atleta da 'Fighting Nerds'.

Animado com a evolução nos treinos, o brasileiro também destacou sua confiança no jiu-jitsu. Além disso, reforçou que pretende acelerar o ritmo do combate até abrir espaço para a finalização.

"Meu ritmo está muito bom. Vou afogar esse cara no gás, pressionar. No terceiro, quarto ou quinto eu acabo com ele. Vou pegar o pescoço desse vagabundo", disparou.

Ajustes

Conhecido como 'The Natural', Caio ressaltou ainda a importância dos ajustes técnicos nesta etapa da preparação. Para ele, a repetição de movimentos específicos pode representar o diferencial entre os melhores da categoria.

"Muito detalhe. Acho que o alto nível é feito de detalhe principal. E hoje foi um treino de muitos ajustes, de ser pego na posição e voltar para ela. A gente fez uma posição umas 500 vezes, depois outra posição umas 500 vezes. Eu acho que é isso que eleva aqueles 1% que você precisa a mais nesse alto nível. Estou muito confiante no meu jiu-jitsu, no que eu posso fazer, e pode ter certeza, irmão, que depois de botar pro chão o pescoço vai ser apertado", completou.

Invicto no UFC, Borralho acumula cinco vitórias consecutivas e pode, com mais uma atuação dominante, consolidar seu nome entre os principais contenders até 84 kg. Do outro lado, Imavov, atual número dois do ranking, também atravessa grande fase, com quatro triunfos seguidos no octógono.

