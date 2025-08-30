Briatore pressiona Colapinto e futuro de piloto na Alpine segue indefinido

O ambiente de pressão imposto por Flavio Briatore na Alpine tem sido determinante para a indefinição do futuro de Franco Colapinto. O argentino, que assumiu a vaga de Jack Doohan, não tem conseguido desempenhar como o esperado, podendo perder sua vaga na equipe francesa.

O empresário italiano, conselheiro executivo e homem forte da Alpine, exige performance imediata do piloto, que busca se firmar no grid num cenário de instabilidade e alta rotatividade.

O tema foi debatido no Pole Position desta semana, programa do Canal UOL no qual Julianne Cerasoli e Marcelo do Ó receberam Thiago Fagnani, repórter de Fórmula 1 da Band.

O Briatore gosta de deixar seus pilotos sob pressão, porque ele acha que se o cara aguenta a pressão, então ele é bom o suficiente para a Fórmula 1. Então, é mais um estilo do Briatore de mostrar "amor" do que uma sabotagem. Ele continua colocando o Franco sob muita pressão. Julianne Cerasoli, colunista do UOL

Colapinto apareceu com destaque em 2024 ao substituir Logan Sargeant na Williams, apresentando bons resultados mesmo sendo novato. Seu bom desempenho fez com que a Alpine apostasse no argentino, que até agora não tem repetido a performance de antes. "A situação dele está muito complicada. Tem o Grande Prêmio da Holanda agora, mas depois, em Monza, está tudo em aberto. É um cara que pilota bem, mas não tem conseguido repetir o que fez antes", afirmou Thiago Fagnani.

Junto do brasileiro Gabriel Bortoleto, Colapinto representa a América do Sul na Fórmula 1. Desde sua ascensão pela Williams, a imprensa e os torcedores argentinos têm demonstrado empolgação com a categoria.

Eu sigo alguns jornais argentinos na redes sociais. O Olé, por exemplo, que é o principal jornal de esporte da Argentina, tem como carro-chefe o futebol, mas o Colapinto aparece na capa várias vezes. Ele tem um destaque gigantesco na imprensa argentina e isso traz visibilidade para os times. Então isso conta bastante também.

Thiago Fagnani, repórter da Band

Tal empolgação da imprensa e torcida também faz com que Colapinto tenha muito apoio de patrocinadores, algo que pesa a seu favor caso a Alpine pense em dispensá-lo. No entanto, Briatore também tenta se aproveitar disso ao pressionar o piloto. "Toda aquela história que a Alpine vazou de que estava conversando com o Bottas para esse ano ainda, era para colocar mais pressão e para fazer o Colapinto conseguir mais dinheiro dos seus patrocinadores. Ele está com vários patrocinadores da América Latina e o Briatore quer que ele traga cada vez mais dinheiro", finalizou Cerasoli.

A Fórmula 1 retorna após as férias de verão neste domingo, com o GP da Holanda, que tem largada agendada para 10h (de Brasília). A classificação acontece no sábado, também às 10h.

