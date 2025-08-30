Brasileiro marca, Chelsea bate Fulham e permanece invicto no Inglês

O Chelsea segue invicto no Campeonato Inglês. A equipe comandada por Enzo Maresca venceu, neste sábado, o Fulham, por 2 a 0, no Stamford Bridge, pela terceira rodada da competição nacional. O brasileiro João Pedro anotou o primeiro tento e Enzo Fernández, de pênalti, fechou a conta.

Desta forma, o Chelsea assume, provisoriamente, a primeira posição da tabela do Inglês, com sete pontos conquistados. No entanto, com o desenrolar das partidas desta rodada, o time de Estêvão e companhia pode deixar a ponta para Arsenal, Liverpool ou Tottenham.

O Fulham, ex-time de Andreas Pereira - hoje no Palmeiras-, caiu para a 14ª colocação, ainda sem vencer no torneio, com duas unidades.

Antes da quarta rodada do Campeonato Inglês, ambas as equipes pausam para a Data Fifa. O próximo compromisso do Chelsea acontece no dia 13 de setembro (sábado), quando enfrenta o Brentford, às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium. O Fulham, por sua vez, no mesmo dia, mas às 11h, recebe o Leeds United, no Craven Cottage.

Chelsea x Fulham: o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado nos minutos iniciais, mas o Chelsea cresceu e abriram o placar nos acréscimos. Aos 54 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Enzo Fernández, o brasileiro João Pedro apareceu livre na pequena área e cabeceou firme para colocar o Chelsea em vantagem. Foi o sexto gol do centroavante com a camisa do clube londrino desde sua estreia, na Copa do Mundo de Clubes.

Na etapa final, o time de Enzo Maresca seguiu pressionando e contou com o VAR para ampliar: Chalobah cruzou, a bola tocou no braço de Sessegnon e o árbitro assinalou pênalti. Aos 10 minutos, Enzo Fernández bateu com categoria e fez o segundo.

Com a vantagem, o Chelsea administrou o jogo, chegou a criar novas chances ? destaque para o jovem brasileiro Estêvão, que quase marcou o seu ? e foi aplaudido pela torcida ao deixar o campo. O Fulham, por outro lado, mostrou dificuldades para furar a marcação e praticamente não ameaçou o goleiro Sánchez.