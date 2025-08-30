Brasil x República Dominicana: onde assistir ao confronto pelo Mundial de vôlei feminino
A Seleção Brasileira de vôlei enfrentará a República Dominicana nas oitavas de final do Mundial feminino de 2025. O jogo acontece neste domingo, em Bangkok, na Tailândia, às 10h30 (de Brasília).
? Resumo do jogo
? BRASIL x REPÚBLICA DOMINICANA ?
? Competição: Oitavas de final do Mundial de vôlei feminino
?? Local: Bangkok, na Tailândia
? Data: 31 de agosto de 2025 (domingo)
? Horário: 10h30 (de Brasília)
? Onde assistir: Sportv2 (TV fechada) e do Volleyball World (streaming).
Onde assistir?
A partida terá transmissão do Sportv2 (TV fechada) e do Volleyball World (streaming).
Como chegam os times?
Brasil favorito
O time comandado por Zé Roberto Guimarães terminou invicto na primeira fase da competição, sendo líder do Grupo C. Durante a última semana, o Brasil venceu a Grécia por 3 a 0, França por 3 a 2 e Porto Rico por 3 a 0.
A central Júlia Kudiess, uma das principais jogadoras do time brasileiro, está entre as três maiores bloqueadoras do Campeonato Mundial de vôlei.
"Eu tô muito animada. Esse jogo contra a República Dominicana vai ser uma segunda experiência contra o time delas, agora com um time um pouco diferente. Vem uma líbero forte que pode ajudar elas no fundo de quadra. Mas nosso time tá muito forte, a gente tá muito confiante. Foi quase um mês de preparação para essa fase. Tenho certeza que a gente vai representar o Brasil da melhor forma possível", disse a atleta.
Busca por surpresa
Já a República Dominicana ficou em segundo lugar no Grupo F, com uma derrota para a China por 3 a 0 e vitórias por 3 a 0 sobre Colômbia e México.
Quem passar enfrentará, nas quartas de final, o vencedor entre China e França.