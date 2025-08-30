Brasil x República Dominicana: onde assistir ao confronto pelo Mundial de vôlei feminino

A Seleção Brasileira de vôlei enfrentará a República Dominicana nas oitavas de final do Mundial feminino de 2025. O jogo acontece neste domingo, em Bangkok, na Tailândia, às 10h30 (de Brasília).

? Resumo do jogo

? BRASIL x REPÚBLICA DOMINICANA ?

? Competição: Oitavas de final do Mundial de vôlei feminino



?? Local: Bangkok, na Tailândia



? Data: 31 de agosto de 2025 (domingo)



? Horário: 10h30 (de Brasília)



? Onde assistir: Sportv2 (TV fechada) e do Volleyball World (streaming).

Em Bangkok! ??? Seleção feminina acaba de chegar em Bangkok, na Tailândia ??, para a disputa da fase final do Campeonato Mundial! ?? A equipe do técnico José Roberto Guimarães duela com a República Dominicana ?? às 10h30 deste domingo por um lugar nas quartas de final! ? pic.twitter.com/sXKZLawe63 ? Vôlei Brasil (@volei) August 28, 2025

Onde assistir?

A partida terá transmissão do Sportv2 (TV fechada) e do Volleyball World (streaming).

Como chegam os times?

Brasil favorito

O time comandado por Zé Roberto Guimarães terminou invicto na primeira fase da competição, sendo líder do Grupo C. Durante a última semana, o Brasil venceu a Grécia por 3 a 0, França por 3 a 2 e Porto Rico por 3 a 0.

A central Júlia Kudiess, uma das principais jogadoras do time brasileiro, está entre as três maiores bloqueadoras do Campeonato Mundial de vôlei.

"Eu tô muito animada. Esse jogo contra a República Dominicana vai ser uma segunda experiência contra o time delas, agora com um time um pouco diferente. Vem uma líbero forte que pode ajudar elas no fundo de quadra. Mas nosso time tá muito forte, a gente tá muito confiante. Foi quase um mês de preparação para essa fase. Tenho certeza que a gente vai representar o Brasil da melhor forma possível", disse a atleta.

Busca por surpresa

Já a República Dominicana ficou em segundo lugar no Grupo F, com uma derrota para a China por 3 a 0 e vitórias por 3 a 0 sobre Colômbia e México.

Quem passar enfrentará, nas quartas de final, o vencedor entre China e França.